Gaza me je spremenila v pesnika, v tistega, ki je preživel

V začetku julija je v Sarajevu potekal mednarodni literarni festival Bookstan, na katerem je gostoval tudi palestinski pesnik Mosab Abu Toha, ki je za prvenec Kar lahko najdeš skrito v mojem ušesu (2022) prejel nagrade, kot sta Palestine book award in American book award. Letos je izšla njegova druga pesniška zbirka Forest of Noise (Gozd hrupa). Iz Gaze je pisal za več tujih časopisov, med drugim kolumne za New Yorker.

»Nič se ne zgodi v vakuumu. Kot je George Galloway dejal v intervjuju s Piersom Morganom, ne morete pričakovati, da bodo ljudje, ki jih imate leta zaprte v kletki, v zaporu na prostem, nato odprli vrata in se rokovali z vami. Palestinsko ljudstvo ni prišlo z lune. Ljudje so bili rojeni v Gazi in videli so okrutne izraelske napade, mnogi med njimi so izgubili svojce,« poudarja pesnik.