Palestina bo zaradi »grozljivega pokola« zahtevala nujno sejo VS ZN

Po sobotni operaciji za osvoboditev štirih talcev, v kateri je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih več kot 270 Palestincev, so izraelske sile ponoči nadaljevale obstreljevanje Gaze, v katerem so ubile več ljudi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Palestina bo zaradi sobotnega »grozljivega pokola« zahtevala nujno sejo VS ZN.

Kot navajajo lokalni viri, je izraelska vojska danes ciljala tako mesto Gaza na severu kot Rafo na jugu razdejane enklave in pri tem ubila najmanj osem ljudi. V napadih je zadela tudi eno od hiš v begunskem taborišču Nuseirat, ki je bilo v soboto prizorišče odmevne operacije.

V sobotnih napadih z morja, kopnega in zraka na Nuseirat je bilo po zadnjih podatkih lokalnega zdravstvenega ministrstva ubitih najmanj 274 ljudi, ranjenih pa skoraj 700. O več sto žrtvah poročajo tudi iz preobremenjenih bolnišnic.

S tem je skupno število potrjenih smrtnih žrtev osemmesečne izraelske ofenzive preseglo 37.000. Še najmanj 84.494 ljudi je bilo v tem času ranjenih.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi »grozljivega pokola« v Gazi palestinskega veleposlanika pri ZN pozval, naj zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN na to temo.

Palestinska deklica na kupu ruševin. FOTO: Eyad Baba/Afp

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je v današnjem pogovoru za televizijo CNN potrdil, da so ZDA pomagale pri izraelski operaciji, a pri tem ni podal več podrobnosti o njihovi vlogi. Hkrati je povedal, da zaenkrat ni dokazov za navedbe Hamasa o domnevni smrti treh talcev med sobotnimi izraelskimi napadi. Med ubitimi ujetniki naj bi bil tudi državljan ZDA, je prek Telegrama sporočilo oboroženo krilo Hamasa.

Ameriška vojska pa je že v soboto zanikala namigovanja, da je njihov začasni pomol, ki zdaj ponovno deluje, igral vlogo pri osvoboditvi talcev. Kot so navedli, je bil pomol na obali Gaze postavljen »z enim samim namenom, da bi pomagal pri prenosu dodatne, nujno potrebne pomoči za reševanje življenj«.

Okrog 320 milijonov dolarjev drag pomol je po postavitvi maja deloval le teden dni, preden so ga poškodovali visoki valovi.