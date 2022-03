Glasovi za skrajno desnico so svojevrsten paradoks

V nadaljevanju preberite:

Intelektualec, ki je prijateljeval z mislecema Michelom Foucaultom in Pierrom Bourdieujem, je domače, ruralno okolje zapustil tudi in predvsem zato, da je lahko v prestolnici svobodneje začel živeti svojo homoseksualnost – nekaj, kar mu je oče venomer očital. A ko je sprejel ta del svoje identitete, je hkrati potisnil ob stran in malodane potlačil tistega, ki ga je tudi temeljno zaznamoval – svojo razredno pripadnost, česar neizogibni del je tako imenovani razredni sram.