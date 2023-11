Goncourtovo nagrado prejel nekdanji filmski režiser Andrea

Nekdanji filmski režiser Jean-Baptiste Andrea je danes prejel Gouncourtovo nagrado, ki velja za najvišjo francosko literarno nagrado. Prejel jo je za roman Veiller sur elle (Pazi nanjo), postavljen v Italijo v času fašizma. Obsežno delo je njegov četrti roman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V svojem 600 strani dolgem romanu se je 52-letni nagrajenec osredotočil na slikarja in njegovo razmerje z žensko, ki izvira iz precej bogatejšega okolja.

Začel je kot scenarist in filmski režiser

Avtor ima za seboj zanimivo ustvarjalno pot, saj je začel kot scenarist in filmski režiser. Za velika platna je prispeval vrsto filmov, med njimi črno komedijo Veliki polom, v kateri je nastopil igralec iz serije Prijatelji David Schwimmer.

Razmeroma pozno, v svojih 40. letih, se je posvetil pisanju in leta 2017 objavil prvi roman. V angleško govorečem svetu sta bila dobro sprejeta prevoda njegovega drugega in tretjega romana Cent millions d'annees et un jour (Sto milijonov let in en dan) ter Des diables et des saints (Hudiči in svetniki).

»Želel sem napisati nekaj večjega od tistega, kar sem napisal prej, pustiti za seboj vse omejitve, ki sem si jih najprej postavil v 20 letih kinematografije ... a sem jih paradoksalno postavil tudi v svojih prvih treh romanih,« je konec oktobra povedal za radio France Inter. »Je posvetilo Italiji, deželi mojih prednikov,« je še dodal avtor.

Dobitnika Gouncourtove nagrade po tradiciji razglasijo v času kosila v restavraciji Drouant v osrednjem Parizu. Poleg prestiža nagrada zagotavlja tudi višjo prodajo, kar v zadnjih 20 letih povprečno znaša okrog 400.000 izvodov.

Kot še poroča AFP, je Andrea premagal priljubljen in slogovno drzen roman Erica Reinhardta o propadu ženske po tem, ko je zapustila družino. Njegov roman Sarah, Susanne et l'ecrivain (Sarah, Susanne in pisatelj) pripoveduje zgodbo o ženski, ki jo mož spravi na rob obupa.