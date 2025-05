V nadaljevanju preberite:

Lani je izšla prva slovenska znanstvena monografija o Descartesovi filozofiji. Čeprav so o njem pisali že prej, je Descartesova teorija idej prva študija v slovenščini, ki se ukvarja izključno s specifičnim problemom Descartesove filozofije v njegovem zgodovinskem kontekstu. Filozof Matija Jan je pojasnil kaj do ideje in kaj težave z njimi v filozofiji enega najpomembnejših filozofov v zgodovini.