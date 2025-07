Vsaka družina ima svojo zgodbo

V nadaljevanju preberite:

​Doktorantka oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na filozofski fakulteti v Ljubljani, Irena Svetek, je od svojega prvenca Od blizu že dvajset let stalnica domače literarne scene. Izredno delavna scenaristka je napisala scenarije za celovečerne filme, kratke filme, več nanizank in nadaljevank. Zelo odmevna je bila njena trilogija psiholoških kriminalk, Rdeča kapica, Beli volk in Črni princ. Z romanom Tam, kjer plešejo tulipani pa je posegla po družinskih zgodbah svojih prednic.