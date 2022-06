Izpovedi temačnih kantavtorskih duš

V nadaljevanju preberite:

Kantavtorski dvojec 3:rma sta leta 2020 ustanovili kitaristka Urška Supej in pevka Maša But. Glasbo in poezijo združuje z nalezljivimi, preprostimi melodijami s kompleksnimi temami, kot so feminizem, neenakost in religija. Po dveh letih pisanja in nastopanja je nedavno izšel prvenec A Well-Paved Road z enajstimi skladbami, ki ga je produciral Femi Temowo. Slednji bo z duetom v razširjeni postavi ­nastopil danes ob 20.30 v Klubu Cankarjevega doma.