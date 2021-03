Nova prevoda britanskih kriminalk

Na lovu

Na lovuPrevod Kaja Bucik Vavpetič, Učila, 2020Britanska pisateljica Lucy Foley je študirala angleško književnost na Univerzi Durham in Univerzitetnem kolidžu v Londonu in več let delala kot urednica leposlovja pri različnih založbah. Nase je opozorila že s prvencem The Book of Lost & Found leta 2015, kar je pripomoglo k temu, da se je posvetila le pisateljevanju. Napisala je nekaj knjig, vendar je Na lovu njena prva kriminalka. Ta žanr je izbrala, ker jo je navdušil neki zelo odmak­njen kotiček Škotske. Na lovu je postala je uspešnica Sunday Timesa in so jo doslej prevedli v več kot 20 jezikov. Odločila se je za preverjen recept, ki ga je pogosto uporabljala Agatha Christie, in sicer da je na nekem izoliranem območju eden od sodelujočih, ki ga vsi poznajo, tudi morilec. Družba starih prijateljev iz študentskih let z Oxforda, zdaj tridesetletnikov, se redno sestaja, da bi skupaj praznovali novo leto. Tokrat so prišli na idilično in odmaknjeno posestvo na Škotskem višavju, ki je popoln kraj, da se izognejo množici in se sprostijo na samem. Sneg jih zameče, zato obtičijo v lovski koči, odrezani od sveta. Čeprav so prijatelji, se je nabralo tudi precej zamer. Med praznovanjem na silvestrovo eden od njih mrtev obleži v snegu. Pretreseni se sprašujejo, ali je na delu serijski morilec, o katerem poročajo v novicah, ali pa je bil kdo od njih.Temni pesekPrevod Mojca Svetičič, Učila, 2020Pisatelj Robert Bryndza prihaja z zahodne obale Anglije in je bil vrsto let igralec, vendar ne kaj posebno uspešen. Ko pa je s svojo dramo zablestel na Edinburškem festivalu, se je odločil, da bo zamenjal kariero in se lotil pisanja. Preden se je ustalil na Slovaškem s svojim možem Janom, je živel v ZDA in Kanadi. Zaslovel je s serijo šestih kriminalk z detektivko Eriko Foster, potem pa je vpeljal novo junakinjo Kate Marshall. Predstavil jo je v trilerju Devet brestov, serija pa se nadaljuje z drugo knjigo Temni pesek. Predavateljica kriminologije in zasebna preiskovalka Kate Marshall in njen sin med potapljanjem v jezeru Shadow Sands najdeta truplo mladega fanta. Uradno naj bi šlo za tragično nesrečo. Vendar je vse preveč vprašanj, od tega, kaj je tam delal sredi noči in kako se je lahko utopil tako odličen plavalec. Fantova smrt je še ena v seriji skrivnostnih smrti in izginotij, ki so se zgodili v bližini jezera. Domačini jih povezujejo z množičnim morilcem, ki že leta in leta kot fantom, ki se skriva v megli, ugrablja žrtve. Izgine tudi mlada profesorica, ki raziskuje urbane legende, zato morata Kate in njen sodelavec Tristan Harper hitro ukrepati in čim prej najti storilca, da jo morebiti najdeta še živo.