V slovenski literarni prostor pod okriljem Literarnega društva IA vstopa žepna založba Črna skrinjica, ki si želi predstavljati »vznemirljive avtorice in avtorje, tiste, ki jih etablirane založbe ne vidijo, opazijo ali pa so nanje preprosto pozabile«, ob tem pa dokazati, »da se pesniške knjige berejo veliko bolj, kot se kaže na prvi pogled«.

Urednika Dejan Koban in Miha Maurič sta povedala, da izbirata predvsem mlade pesniške glasove, tiste, ki še nimajo do konca napisane, kaj šele izdane knjige. »Nato vsak zase raziščeva, kdo odlično piše in že dolgo ni bilo o njej ali njem ničesar slišati, na koncu pa izbereva zanimivo mešanico ne­ukrotljive mladosti in preudarne ... ne morem reči starosti, morebiti srednje starosti.«

Ob tem je program Črne skrinjice usmerjen v izvirnost in divjost pesniškega izraza – tako v jeziku kot v vsebini –, mladim avtorjem pa bi radi ponudili možnost, da svoje pesmi čim prej izdajo v knjižni obliki. »Odločili smo se, da bomo prevzeli prvenstvo in tudi veliko odgovornost pri izdajanju vznemirljive poezije. Na to lahko naše pesnice in pesniki računajo,« je poudaril Koban.