Izziv za razpravo, ki je zagotovo ne bo

Predstavitev knjige pri nas ni vzbudila posebne pozornosti, tako v Sloveniji kot v svetu pač prevladuje princip okopov oziroma družbenih mehurčkov, praviloma se nasprotna stran vzvišeno distancira od domnevno nazadnjaško-arhaičnih refleksij, če že ni popolne ignorance, pa so reakcije zreducirane na kakšno sarkastično pripombo na družbenih omrežjih. To še zlasti velja za dela, ki so nekako eksplicitno namenjena krščanskemu občestvu, kar Dreherjeva knjiga s svojim podnaslovom Priročnik za krščanske disidente tudi nekako implicira. Čeprav gre verjetno zgolj za ne preveč posrečen slogan, ki naj bi zvenel dovolj udarno, vendar predstavlja prej oviro kot stimulacijo, da bi jo slehernik vzel v roke, saj termin krščanski disident zveni vse preveč ekskluzivno.