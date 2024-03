Kako ločevati resnico od laži in razumeti lažne novice

V nadaljevanju preberite:

Izbrani spisi Marca Blocha, ki velja za enega najpomembnejših zgodovinarjev 20. stoletja, obsegajo vse od zgodnjih misli o metodologiji zgodovinopisja, ki si jih je kot 19-letni študent zapisoval v beležko, do priložnostnih predavanj do leta 1937. Izbor torej preči njegovo celotno zgodovinarsko kariero, od študija do njenega konca ob izbruhu druge svetovne vojne, v kateri je kot član francoskega odporniškega gibanja pod streli gestapa padel tudi Bloch.

Bloch je bil ključna osebnost v francoski zgodovinopisni revoluciji, ki se je od tradicionalnega nizanja podatkov o pomembnih voditeljih, bitkah in diplomatskih dosežkih pred drugo svetovno vojno obrnila k zgodovinskemu raziskovanju vsakdanjih obredov, običajev in nezavednih predstav. Zaslovel je ne le s knjigami o srednjem veku, pomembni sta zlasti deli Fevdalna družba in Travmaturški kralji, ki v slovenščino še vedno nista prevedeni, temveč tudi kot soustanovitelj revije Annales. Revija je prerasla v zgodovinarsko gibanje oziroma šolo, ki je bistveno zaznamovala razvoj sodobnega zgodovinopisja. Iz šole analovcev so izšli številni ključni zgodovinarji 20. stoletja, med katerimi sta slovenskim bralcem verjetno najbolj znana Fernand Braudel in Jacques le Goff.