Stoletje lažnih novic

Bloch je tudi ugotovil, da se lažne novice običajno širijo znotraj omejenih družbenih skupin, danes bi rekli znotraj »mehurčkov na družbenih omrežjih«. Na fronti so imeli drugačne lažne novice kot v zaledju, v strelskih jarkih drugačne kot v mobilnih enotah. Občasno pa so posamezne lažne novice prodrle v splošno zavest, čeprav jih je vsaka skupnost obarvala po svoje. Glede vsebine lažnih novic pa je francoski zgodovinar, sicer specialist za srednji vek, ugotovil, da niso nikoli izvirne. Zmeraj se nanašajo na »kolektivne predstave, ki so obstajale že pred njihovim rojstvom«.