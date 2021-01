Kako verjeti, da je svet čudovit?

Moč elektronske pošte

Pisateljica je za revijo Vanity Fair povedala, da je ukinila svoj račun na omrežju twitter.

Klasika 21. stoletja?

V Observerju so o drugem romanu zapisali, da bo obveljal kot klasika 21. stoletja.

Založba je doslej objavila le fotografijo rokopisa novega romana Sally Rooney, naslovnice knjige še ne. Foto Twitter

»Niti najmanj ne vem, ali bom še napisala kako knjigo,« je irskemu časniku pred tremi leti povedala pisateljica, »morda sodim med tiste, ki v svojih dvajsetih napišejo dve knjigi, potem pa nič več.«Avtorica dveh globalno odmevnih in nagrajenih romanov Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje ne bo ostala pri tem: iz britanske založbe Faber so sporočili, da bo tretji roman Sally Rooney izšel 7. septembra. Naslov knjige je Beautiful World, Where Are You, Prelepi svet, kje si?Urednik založbe Faber & Faberki je avtorici ponudil pogodbo za dve knjigi, je povedal, da je novi roman Sally Rooney »knjiga o prijateljstvu in seksu, umetnosti in upanju, moči in ljubezni, znova te potegne vase v notranji svet likov izjemnega uma in ranjenih src, hkrati pa zaznamuje pisateljičin naslednji kreativni preskok. Knjiga se kar iskri od intelektualne odličnosti, empatije in, da, lepote.«V romanu razpleta zgodbo štirih mladih Ircev, ki se spoprijemajo s pritiski delovnih obveznosti in ljubezenskimi zagatami, v ozadju pa so politični nemiri, ki jim prinašajo strah za njihovo prihodnost. »Naslov romana, ki se dotika nekaterih tem v knjigi, je neodgovorjeno vprašanje.« je povedala urednica. »Protagonisti premišljajo o svetu, v katerem je njihova prihodnost povsem negotova, o tem, kakšen bo trg dela, kaj se bo zgodilo s planetom, kakšne politike obvladujejo zdajšnji čas.«V pripoved sta postavljeni zgodbi prijateljic, Alice in Eileen, ki se v svojih dvajsetih znajdeta na zelo različnih življenjskih poteh. Alice, mlada pisateljica, spozna Felixa, zaposlenega v distribucijskem centru, in ga povabi na pot v Rim. Eileen, ki medtem v Dublinu preboleva neuspelo zvezo, pa začne flirtati s Simonom, prijateljem iz otroštva. Podobno kot v avtoričinih prvih dveh romanih Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje večina pogovorov med Alice in Eileen poteka s pomočjo elektronske pošte, prijateljici si izmenjujeta poglede o umetnosti, prijateljstvu, svetu, ki ju obdaja, in zapletenih ljubezenskih odnosih, ki zapolnjujejo njuni življenji.Pravita si, da bi se radi čim prej videli, a kaj se bo zgodilo, ko se bosta, se v napovedi knjige sprašujejo založniki in dodajajo: Alice, Felix, Eileen in Simon so še zmeraj mladi, a življenje jih lovi, drug drugega si želijo, a tudi zavajajo, so skupaj, a gredo tudi narazen – bodo našli način, kako verjeti, da je svet čudovit?Založba bo knjigo najprej izdala v trdi vezavi skupaj z dvema ekskluzivnima izdajama za knjigarniško verigo Waterstones in neodvisne knjigarne, v ZDA je pravice odkupila založba Farrar, Straus and Giroux. Avtoričini prejšnji knjigi je onkraj Atlantika izdala založba Hogarth, hčerinsko podjetje konglomerata Penguin Random House, premik k družbi Macmillan, ki je lastnica Farrar, Straus and Giroux, je najverjetneje povezan s tem, da je pogodbo po dražbi rokopisa med sedmimi založbami iztržila založnica Mitzi Angel, ki je bila prej zaposlena pri založbi Faber & Faber in je izdala prvi knjigi Sally Rooney, zaradi nezadovoljstva z odločevalsko strukturo pa je londonsko založbo zapustila in se odpravila v ZDA., roman, ki ga je Sally Rooney napisala med magistrskim študijem ameriške književnosti na dublinskem kolidžu Trinity, se je doslej v Ameriki prodal v več kot 300.000 izvodih, kar sicer ni velikanska uspešnica, kakršna je bila na primer knjiga nekdanje prve dameMoja zgodba, a za kategorijo leposlovja vsekakor izjemen dosežek, še več, izid knjige Sally Rooney je tam postal literarni dogodek, senzacija, roman Normalni ljudje je po izidu postal statusni simbol, ki so ga reklamirale zvezdnicein, lastnik newyorške knjigarne je kupce knjig opredelil kot višji srednji sloj z Manhattna, ameriški mediji so začeli Sally Rooney označevati kot prvo veliko pisateljico milenijske generacije, londonski Observer je o njenem drugem romanu zapisal, da pride ob branju na misel marsikaj, oddo, vsekakor pa da bo roman obveljal kot klasika 21. stoletja.V New Yorku je pisateljica postala res slavna; ko je pred dvema letoma prišla na branje in pogovor v brooklynsko knjigarno Books Are Magic, se je nabralo toliko ljudi, da so morali dogodek prestaviti v bližnjo cerkev prve unitarne kongregacijske družbe.Z drugim romanom Normalni ljudje je osvojila nagrado costa, knjiga je bila na seznamu za nagrado man booker, adaptacija za televizijsko serijo v produkciji BBC in družbe Hulu in v režiji– napisala je šest epizod, naslednjih šest nadaljevanj je prepustila drugim – je po poročanju irskih medijev le v Veliki Britaniji in na Irskem prinesla za več kot osem milijonov prodanih knjig.Pisateljica se s slavo ne ukvarja, za revijo Vanity Fair je pred časom povedala, da je ukinila svoj račun na omrežju twitter, a ne zaradi negativnosti, temveč ker ji omenjanje njenega imena vzbuja nelagodje: »To je pač nekaj, česar nočem gledati. Ko kje vidim svoje ime ali fotografijo, me prevzame strašen občutek. Kar zadeva medijsko spremljanje knjige, sem imela res srečo, silno pa me moti, da sem v medijih in pogovorih postala javna osebnost.«Nekdanja prvakinja v javnem debatiranju priznava, da se ji je življenje po izidu Pogovorov s prijatelji temeljito spremenilo: »Velika večina ljudi ni pred tem nikdar slišala zame. Da bi le tako ostalo! Nočem biti slavna, a moj poklic očitno zahteva, da se vsaj malo obnašam kot javna oseba. In to je precej drugače, kot če si zgolj zasebnik, zato sem o tem razmišljala in se spraševala, kakšna je moja odgovornost, kakšna je moja moralna dolžnost.«