V nadaljevanju preberite:

Prejšnji četrtek je sodišče v Harareju zimbabvejsko pisateljico, režiserko in aktivistko Tsitsi Dangarembga zaradi spodbujanja javnih nemirov na protestih proti vladni korupciji leta 2020 obsodilo na pogojno kazen pol leta zapora in plačilo denarne kazni. »Ta kazen je neslana šala,« je novico pospremila Kristenn Einarsson, predsednica odbora za svobodo izražanja in objavljanja pri Mednarodni zvezi založnikov.