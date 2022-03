Na odru v Bologni, na največjem knjižnem sejmu otroških in mladinskih knjig, so včeraj sedeli predsednik dvanajstčlanske žirije spominske nagrade Astrid Lindgren (Alma) Boel Westin, švedski veleposlanik v Italiji Jan Björklund in generalna direktorica švedskega sveta za kulturo​ Kajsa Ravin. Čakali so spletni prenos iz stockholmskega mestnega gledališča, od koder je švedska ministrica za kulturo Jeanette Gustafsdotter oznanila lavreata. Nekaj čez eno je bilo ime znano: Eva Lindström.

Za prestižno nagrado, namenjeno avtorjem in ilustratorjem mladinske književnosti, pa tudi pripovedovalcem pravljic in promotorjem branja, tako posameznikom kot skupinam, je bilo predlaganih 282 avtorjev iz 71 držav s šestih celin.

Žirija je nagradila leta 1952 v mestu Västerås rojeno pisateljico in ilustratorko, ki velja za eno od uglednejših sodobnih švedskih avtoric knjig za otroke, izdaja pa svoje knjige ter sodeluje z ilustracijami pri knjigah drugih avtorjev.

Eno od opažanj žirije: »Skrivnostni slikovni svet Eve Lindström se ves čas spreminja. Drevesa se selijo v tujino, psi lahko dobijo gigantsko velikost, predmeti lahko izginejo, a se tudi nenadoma spet pojavijo. Avtorica s hitrimi potezami čopiča in gostimi barvnimi nanosi ustvarja dvoumen dialog med besedilom in podobami. Meja med otroki, odraslimi in živalmi je fluidna, s tehtnostjo in divjim humorjem se spoprijemajo z večnimi vprašanji: Kdo smo? Kam gremo? Kdo je ukradel naše klobuke?«

Nominirani tudi štirje slovenski avtorji

Ilustracije Eve Lindström lahko najdemo v knjigi Špagica, ptiček in jaz Ellen Karlsson, ki jo je leta 2018 izdala založba Zala. Spominsko nagrado Astrid Lindgren je leta 2002 ustanovila švedska vlada v spomin na to pisateljico, prvič je bila podeljena leto pozneje. Nagrado, ki jo upravlja švedski svet za kulturo, podeljujejo vsako leto, namenjena je posamezniku ali organizaciji za izjemen prispevek k otroški in mladinski književnosti. Po vrednosti – pet milijonov švedskih kron ali nekaj več kot 480.000 evrov – je spominska nagrada Astrid Lindgren najvišja tovrstna nagrada na svetu.

Slovenske avtorje predlaga slovenska sekcija pri mednarodni zvezi za mladinsko književnost Ibby (International Board on Books for Young People), med nominiranci za leto 2022 so bili tudi štirje slovenski ustvarjalci: ilustratorka Polona Lovšin, pesnik in pisatelj Boris A. Novak, pesnica, pravljičarka in pripovedovalka Anja Štefan ter ilustratorka Ana Zavadlav.

Med doslejšnjimi slovenskimi kandidati za nagrado Alma so bili Anja Štefan in Slavko Pregl (2019), Andrej Rozman - Roza in Peter Škerl (2016–2018), Janja Vidmar in Damijan Stepančič (2013–2015), Lila Prap (2006–2012), Alenka Sottler (2010), Marlenka Stupica (2004–2005) in Marija Lucija Stupica (2005).