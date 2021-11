Kjer bi se izgubljal Borges

V nadaljevanju preberite:

Včeraj se je v knjigarni Konzorcij odprla že 35. prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu, ki bo bralcem vse do 20. novembra poleg tujih knjig preteklega leta z različnih strokovnih področij nudila tudi nabor nagrajenih leposlovnih del. »Pred štiriintridesetimi leti je bil slovenski knjižni trg precej drugačen, kot je danes. Velika razlika je bila predvsem v dostopnosti tujejezične strokovne literature. Povpraševanje je bilo veliko, deviz za nakup pa precej manj. Vodstvo takratne knjigarne Konzorcij je nekako pridobilo potrebne devize in leta 1987 so prvič pripravili prodajno razstavo strokovne literature, ki je bila predstavljena na knjižnem sejmu v Frankfurtu,« zgodovino prodajne razstave povzema sedanja vodja knjigarne Konzorcij Katarina Modic. Letos je pod naslovno temo Znanost med knjigami zastopanih tristo založnikov iz Anglije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije, razstavljenih pa je kar štiri tisoč del, ki jih lahko naročite tudi po spletu.