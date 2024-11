Knjiga leta Svetišča narave pisateljice Irene Cerar

Dnevnik direktorja in Halcom najboljši poslovni knjigi leta

Na Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) so nagrado za najboljšo poslovno knjigo leta podelili tuji in slovenski knjigi. Prva je Dnevnik direktorja: 33 zakonov za življenje in delo angleškega pisatelja Stevena Bartletta založbe Učila, druga pa Halcom: Pogled v prihodnost avtorjev Matjaža Čadeža, Petre Škarje in Gorazda Bavdaža v izdaji založbe 5ka.

Kot piše v utemeljitvi, pisatelj Bartlett s svojo knjigo ponuja smernice za življenje in delo, ki presegajo običajne poslovne pristope. Njegovi zakoni poslovanja so preprosti, vendar globoko smiselni, in bralce spodbujajo k osredotočanju na pomembne stvari, odgovornosti do sebe ter k nenehnemu učenju kot ključu do osebne in profesionalne rasti.

Komisija meni, da je knjiga navdihujoča kombinacija uporabnih orodij in motivacije za preseganje lastnih omejitev ter odličen vodič za poslovni in življenjski uspeh. Knjigo Dnevnik direktorja: 33 zakonov za življenje in delo je v slovenščino prevedla Slavica Jesenovec Petrović.

Po mnenju komisije, knjiga Halcom: Pogled v prihodnost ni le zgodba o nastanku in razvoju podjetja Halcom, temveč tudi zgodba o ljudeh, zaupanju in sodelovanju. Matjaž Čadež nas skozi svoje izkušnje opominja, kako pomembni so odnosi, vlaganje v ljudi ter ustvarjanje kulture, kjer se vsi počutijo vključene.

Kot so še zapisali, knjiga poudarja, da uspeh ni zgolj rezultat številk, ampak tudi sodelovanja in reševanja težav strank. Njena praktičnost, srčnost in dolgoročna vizija so vir navdiha za vse, ki želijo pustiti pečat v poslovnem svetu, še piše.