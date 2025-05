Med terasastimi bloki zaživela Morfemova knjigarna

V ljubljanskih Kosezah je v soboto odprla vrata knjigarna založbe Morfem, ki jo vodi Helena Kraljič. S tem je tisti konec prestolnice po odprtju knjigarne Šiškla pod okriljem založbe VigeVageKnjige, specializirane za stripe in risoromane, ter prenovljene Vodnikove domačije bogatejši še za en prostor, kjer bodo knjigoljubci lahko našli kaj zase in svoje bližnje ali se udeležili kakega dogodka.

»O knjigarni sem že dolgo razmišljala,« je za Delo povedala Helena Kraljič, ki je tudi odraščala tam blizu, v Šiški. »Ta lokacija mi je zelo ljuba, in ko sem izvedela, da se oddaja lokal v Kosezah, v sklopu terasastih blokov, sem se odločila, da si tam želim imeti knjigarno, zavihali smo rokave in prostoru dali knjižno podobo in Morfemov karakter.«

Helena Kraljič FOTO: Morfemplus

Za zdaj bodo v knjigarni ponujali le lastne knjige, ki pa se jih je v letih delovanja založbe nabralo že lepo število. Kot je ocenila Helena Kraljič, gre za kakih šeststo naslovov za otroke in odrasle. Letos se jim je pridružila še slikanica Mali princ, ki jo je težko pričakovala, zato so v prostor, velik približno šestdeset kvadratnih metrov, umestili tudi z njim povezano dekoracijo. Z junakom Saint-Exupéryjevega romana, ki je pred dvema letoma praznoval osemdesetletnico izida, se namreč po njenih besedah Morfemova ekipa – sestavlja jo sedem zaposlenih – zelo poistoveti v tem, da tako kot on gledajo s srcem (kajti, kot pove v knjigi, bistvo očem je nevidno) ter svoje delo opravljajo srčno in z nasmehom.

Novi sedež založbe

Lokal, ki so ga preuredili v knjigarno, bodo uporabljali tudi za poslovne oziroma pisarniške namene, s čimer bo ta naslov na neki način postal njihov sedež. Dosedanjim strankam se, kot pravi Helena Kraljič, sicer ni bilo odveč po njihove knjige zapeljati na Brezovico, kjer je založba domovala do zdaj, zato je presodila, da lahko računa na njihovo podporo in spodbudo tudi v Kosezah. Seveda računajo še na nove stranke in upajo na plodno sodelovanje z okoliško skupnostjo.

FOTO: Vid Ponikvar

»Vem, da je imeti knjigarno velik izziv, a se ga ne bojim. Rada imam izzive, ki odpirajo nove poti, prinašajo nove ideje in svežino, priložnosti, ki se jih z delom in drznostjo gotovo da postaviti na pravo mesto,« je poudarila založnica, pisateljica in urednica, ki jo je izbrani prostor po daljšem občasnem poizvedovanju o možnih lokacijah čakal kar pol leta. Nekolikšnemu oklevanju je po tehtnem razmisleku sledila odločitev, da je napočil čas za uresničitev dolgoletne želje.

FOTO: Vid Ponikvar

Poleg prodaje knjig pri Morfemu razmišljajo o organizaciji dogodkov v knjigarni, denimo ur pravljic za otroke, vendar se želijo najprej seznaniti z dinamiko soseske in morebitnim zanimanjem oziroma povpraševanjem po takšnih vsebinah, ki so se mu pripravljeni prilagoditi. Otrokom bo sicer v knjigarni namenjen poseben kotiček, kjer se bodo lahko umirili, sede poslušali zvočnice ali listali slikanice iz nabora založbe ter si na podlagi slišanega in videnega katero od njih – izbrali. Kot namreč meni Helena Kraljič, čas v knjigarnah teče drugače in počasneje, zato jasneje zaznamo, ko nas kakšna knjiga pokliče. Ob tem je poudarila, da njihovo podobo večinoma izbira sama. Pri tem je lahko avtentična in se ji ni treba prilagajati kupcem, saj se je izkazalo, da jim je ta estetika blizu, »ali pa so že tako utečeni, da smo medsebojno uigrani«.