Knjižni junak popularnejši od avtorja

Ob dveh obletnicah – 140. obletnici rojstva in 80. obletnici smrti avtorja trilogije o Kekcu – so se prvi odzvali v SNG Maribor, kjer so v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor in Mariborsko knjižnico pripravili literarnozgodovinsko prireditev z naslovom Maribor je bil danes odvraten. Gre za Vandotov citat iz dnevnih zapisov, ki so se začeli na cvetno nedeljo 6. aprila 1941, pisatelj je s prezirom opisal tedanje dogodke in mesto Maribor, polno »nemškutarske sodrge«, označil za zoprno in odvratno.