Čebele v ukrajinski vojni

Ukrajina je znana po neskončnih poljih žit, ajde in sončnic, na katerih se pasejo roji čebel, zato ne preseneča, da je daleč največja proizvajalka medu v Evropi. Vendar so spokojno brenčanje čebel zopet preglasili eksplozije in regljanje strojnic. Roman Sive čebele ukrajinskega pisatelja Andreja Kurkova se odvija v sivi coni, v nikogaršnji vasici med okopi ukrajinske vojske na eni in položaji ruskih separatistov na drugi strani, kjer sta kljub obstreljevanju ostala dva prebivalca, čebelar in njegov sovražnik iz otroštva, eden simpatizira z Ukrajinci, drugi s separatisti, oba pa sta odločena, da ne bosta zapustila rodne vasi.