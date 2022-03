Ko človek razpade kot hlebec drobljivega sira

V nadaljevanju preberite:

Z raziskovanjem tabujev, sadizma ter mesta, kjer se užitek in bolečina stikata, se Nelagodje večera na videz poklanja Zgodbi o očesu Georgesa Batailla, ki je to stičišče označil za erotizem smrti, le da je Bataille pri snovanju romana večinoma izhajal iz svojih filozofsko-esejističnih premislekov, Marieke Lucas Rijneveld pa (tudi) iz svojega življenja. Knjiga je delno zasnovana na avtorjevem otroštvu, ki ga je po njegovih besedah poleg dela na kmetiji in bratove tragične smrti, o kateri se je družina le redko pogovarjala, zaznamovala tudi prisot­nost »grozečega, krutega Boga«.