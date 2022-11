Ko ženska sklene, da si bo rože kupila sama

V nadaljevanju preberite:

Ob bližajoči se hčerini selitvi od doma Deborah ​Levy hrepeni po lastni sobi (avtorica ob tem, nepresenetljivo, poudari, da je od »svojih dvajsetih let naprej v vsaki dekadi življenja pogosto razmišljala o Virginii Woolf – kako je bila duhovita, genialna, obupana, kako si je žepe napolnila s kamni in zakorakala v tisto reko«), po hiši, »v kateri bi lahko živela, delala in snovala svet v svojem tempu, ampak ta dom je bil celo v moji domišljiji meglen, nedorečen, neresničen oziroma nerealen, neoprijemljiv. Hrepenela sem po imenitni stari hiši (po novem sem jo opremila še z ovalnim kaminom) z drevesom granatnega jabolka na vrtu«.