Kratkotrajna utopija brutalnega fantasta

Natančno število je sicer skoraj nemogoče določiti, po nekaterih statistikah naj bi bilo o drugi svetovni vojni izdanih okoli 170.000 knjig in drugih obsežnejših publikacij, o Adolfu Hitlerju pa več kot 100.000. Ima torej kakšen smisel v ta nepregledni nabor dodajati še eno delo? Knjiga britanskega zgodovinarja Marka Mazowerja dokazuje, da je belih in sivih lis še veliko, predvsem pa je marsikatera interpretacija pomanjkljiva ali celo zgrešena. Zelo obsežna knjiga ponuja vpogled tako v drobovje nacionalsocialističnega mehanizma kot v njegovo zakulisje, pri tem pa Mazower predstavi nekaj zanimivih tez, ki so bile doslej bolj ali manj spregledane.