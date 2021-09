Majhna naroda z velikima literaturama

V nadaljevanju preberite:

Literatura v fokusu pravkar končanega 36. mednarodnega pesniškega festivala Vilenica je bila tokrat sodobna portugalska književnost. Urednika Aljaž Koprivnikar, tudi član festivalske žirije, in Ricardo Marques, portugalski pesnik in doktor literarnih znanosti, sta za ta namen pripravila izbor pesniških in proznih del 21 literatov – za 21. stoletje, zdaj je v okviru festivala izšel pod naslovom A luz do sol calada (Tiha sončna svetloba). Izbrana dela so prevedle Barbara Juršič, Mojca Medvedšek, Blažka Müller, Mateja Rozman in Katja Zakrajšek.



»Želim si, da slovenski bralci in bralke spoznajo, kako bogata je sodobna portugalska književnost, tako v prozi kot poeziji. Za to namreč nimajo dovolj možnosti. Obenem pa zadnjih dve leti ugotavljam, da smo si v nekaterih pogledih zelo podobni. Škoda, da se tako slabo poznamo,« je med drugim povedal Aljaž Koprivnikar, ki se nadeja tkanja tesnejših vezi med tema tako oddaljenima, a hkrati tako podobnima svetovoma.