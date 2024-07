Ministrstvo: Rupert izpolnjuje vse pogoje za v. d. ravnatelja Nuka

Kot smo poročali v sredini izdaji Dela, se je te dni končal mandat dosedanjega ravnatelja javnega zavoda Nuk Viljema Lebana, pri čemer je bil na funkcijo v. d. ravnatelja imenovan Marijan Rupert, ki v Nuku sicer deluje kot skrbnik Rokopisne zbirke. Če je Leban pred dnevi v pismu svetu Nuka dejal, da Rupert »ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta«, pa ministrstvo za kulturo zagotavlja nasprotno.

Viljem Leban je na predsednika in članice sveta Nuka v začetku tedna naslovil pismo, v katerem trdi, da je bil seznanjen »z odločbo ministrice za kulturo št. 0141-17/2024-3340-10 z dne 17. 7. 2024, s katero imenuje mag. Marijana Ruperta za vršilca dolžnosti ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice (Nuk) za čas do imenovanja novega ravnatelja od 24. 7. 2024 dalje, vendar največ za dobo enega leta«.

Kot dodaja v pismu, je svet dolžan opozoriti, da je »odločba ministrice v nasprotju z določili zakona o delovnih razmerjih, še posebej 22. člena ZDR-1, in sklepa o ustanovitvi zavoda Nuk«, saj »sklep o ustanovitvi zavoda Nuk določa pogoje za imenovanje ravnatelja Nuka in posledično tudi za imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja Nuka«.

Kot pravi Leban, je med pogoji tudi zahteva, da ima kandidat »najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem javnega zavoda oziroma službe z enako ali podobno dejavnostjo. […] Mag. Marijan Rupert ni nikoli opravljal dela na vodilnih delovnih mestih v Nuku in ni imel pooblastil za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve. Nikoli ni vodil javnega zavoda oziroma službe z enako ali podobno dejavnostjo.

Ministrica za kulturo je torej za vršilca dolžnosti ravnatelja Nuka imenovala kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta,« je še zapisal Viljem Leban.

Za komentar smo se obrnili na ministrstvo za kulturo, kjer poudarjajo, da je bil vršilec dolžnosti ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice potreben, saj je nekdanjemu ravnatelju 23. julija potekel mandat, razpis za ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica pa je bil na spletni strani ministrstva za kulturo in v uradnem listu objavljen 5. julija in se bo zaključil 5. avgusta. Na razpisu za ravnatelja, ki ga je ministrstvo za kulturo objavilo 23. februarja, ni bil izbran noben kandidat, še dodajajo.

Ob tem na ministrstvu pravijo, da Vilijem Leban svojega dopisa ni naslovil na ministrstvo za kulturo, jih je pa o njegovi vsebini obvestil predsednik sveta Nuka, pri čemer po pregledu dokumentacije, s katero razpolaga ministrstvo za kulturo, zagotavljajo, da »Marijan Rupert izpolnjuje vse pogoje za vršilca dolžnosti ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice. Začasno vodenje smo mu zaupali zaradi dosedanjega strokovnega dela in vodstvenih izkušenj v Narodni in univerzitetni knjižnici,« še dodajajo.