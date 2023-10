Mira Furlan je besedo »oprosti« slišala premalokrat

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Goran Gajič je srbski režiser in soprog predlani preminule hrvaške igralke Mire Furlan. Ne daje intervjujev, je bilo rečeno še pred nocojšnjim literarnim večerom v knjigarni Konzorcij. V Ljubljano je prišel na pogovor o njeni knjigi Imej me rajši od vsega na svetu, ki jo je posthumno lani izdala zagrebška založba Fraktura. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije jo številni berejo v hrvaščini, srbščini in od junija letos tudi v slovenščini (prevod Tanja Bulajić). Založba Mladinska knjiga že pripravlja ponatis.

Mira Furlan je bila v osemdesetih letih ena največjih zvezd jugoslovanskega filma (Velo misto, Kiklop, Lepota pregrehe, Oče na službeni poti...), pa tudi odrskih desk širom nekdanje države. Imej me rajši od vsega na svetu je avtobiografija, je knjiga spominov, ki govori o življenju v državi, ki se je spremenila v pepel, o idejah bratstva in enotnosti, ki so jih čez noč zamenjali vojna, sovraštvo, barikade in grafiti »Srbe na vrbe«, in je knjiga o igranju, igralstvu in ljubezni, družini in materinstvu, pa spet in spet knjiga o pripadnosti, tujstvu, identiteti. V ozadju je ves čas spomin na ključne trenutke razpada Jugoslavije, ko je zaradi svojih stališč in angažmajev postala tarča medijske gonje na Hrvaškem in v matičnem gledališču, Hrvaškem narodnem ­gledališču izgubila službo. V kaotičnih razmerah in že v zlovešči slutnji vojne sta z Gajićem novembra 1991 sedla na letalo in se preselila v ZDA.

Avtentični Mirin glas

700 strani (knjiga je posvečena sinu, da bi razumel »že zdavnaj izginuli svet«) je napisala sama, zadnji stavek je po njeni smrti (umrla je po okužbo z virusom Zahodnega Nila) dodal Goran Gajić. In kot je povedal nocoj, za vsako besedo in mislijo stoji avtentični glas Mire Furlan. »Vse je točno in iskreno, in vse se je zgodilo.«

Knjigo je Furlanova napisala v angleščini. Rada je imela izzive, je povedal Gajić in napovedal izid tudi v angleškem jeziku.

Voditeljica večera Samira Kentrić ga je spraševala marsikaj o knjigi in tudi izven nje. Denimo o ideji jugoslovanstva, ki sta jo živela in nato, ko je umrla skupaj z državo, izselila. »Za naju je bilo vprašanje, kako lahko živiva skupaj, a pri tem sva doživljala stalne prepreke, nastala je atmosfera, ki je preprosto omogočila vojno. Nisva branila pozicij, nisva bila del nomenklature, preprosto sva branila idejo o svojem življenju. Preselila sva se v ZDA, ki je tudi unija, vi ste v Evropski uniji, dogodki v Jugoslaviji, kot piše Mira v knjigi, so bili napoved, kaj se bo zgodilo v svetu,« je povedal Gajić. Kako močno sta živela idejo jugoslovanstva, pove tudi resnična anekdota. Ko sta po dolgih letih prek Zagreba letela v Sarajevo, sta na letališču čakala na t. i. notranjih letih. A po njegovem je ideja kulturnega prostora vendarle preživela. Tudi v Združenih državah Amerike sta ostala aktivna državljana, informirana volivca, ki sta v 11. septembru 2001 opazila nekakšen prelom v družbi, z izvolitvijo Trumpa pa tudi, da se stvari morajo spremeniti in marsikaj ju je spomnilo na Balkan. Mira Furlan se je prav tako pridružila gibanju MeToo in hodila na proteste.

Gajić je govoril tudi o njuni skupni predstavi Antigona v Los Angelesu, ki jo je odigrala z neverjetno energijo in kot vulkan nosila predstavo, o uspehu z znanstvenofantastično serijo Babilon 5, kjer se je predala svoji novi ZF družini in ji z veseljem pripadala. Nenazadnje ji je omogočila tudi dostojno življenje, pa tudi številne zveste oboževalce.

Furlanova, ki je izhajala iz družine intelektualcev, kjer so potekala živahno debate, je sicer napisala tudi več nerealiziranih scenarijev, z možem sta imela v delu dramski tekst, sama pa še več načrtov s pisanjem. »Njena prezgodna smrt je velika škoda, a zdaj ste bralci v varnih rokah njene besede,« je dejal Gajić in poudaril, da on živi v Los Angelesu, a da na območje nekdanje skupne države prihaja pogosto. Na vprašanje, ali se jima je kdo od nekdanjih kolegov, znancev opravičil za pretekla dejanja, pa je povedal, da je Mira rada imela besedo »oprosti«, a da jo je slišala premalokrat.