Misli velike borke za človekove pravice

Maya Angelou Maya Angelou, Pismo hčerki

prevod Neva Brun, Forma 7

Odlična ameriška pisateljica, pesnica in novinarka Maya Angelou, velika borka za človekove pravice, proti rasni diskriminaciji, za demokracijo in pravice žensk, je življenje posvetila tem še vedno aktualnim temam. Krivice je bodisi okusila na lastni koži bodisi jim je bila priča. Tega pa je bilo veliko, ker je imela dolgo in ustvarjalno življenje. Preminila je leta 2014, v starosti 86 let. V različnih službah, bila je kuharica, spolna delavka, plesalka v nočnem klubu, igralka v muzikalu ter dopisnica iz Egipta in Gane v času dekolonizacije Afrike, je dobila vpogled v krivice. Predavala je na več fakultetah in drugod, se srečevala in prijateljevala z zanimivimi ljudmi, sodelovala je tako z Martinom Luthrom Kingom kot Malcolmom X. Čeprav je rodila samo enega otroka, sina, s knjigo nagovarja hčerke – ženske, prav tako moške oziroma vse, ki dobro mislijo. To niso pisma, ampak bogati spomini temnopolte ikone ameriške kulture in svetovne književnosti. V njih zelo toplo, srčno, razumljivo opisuje zanimive dogodke iz svojega življenja, napake, ki jih je iz nevednosti naredila ob srečanju s tujimi kulturami, spodbuja nas, kaj narediti, kako delovati, da bi bil svet pravičnejši in lepši. Vsem podarja svoje izkušnje in modrost, knjigo pa nam zapušča kot dediščino.

Julija Lukovnjak Julija Lukovnjak, Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa

Sanje

Knjižni prvenec mlade slovenske avtorice Julije Lukovnjak je misteriozen roman, rahlo grozljiv in poln fantazijskih elementov, primeren za mlajše in starejše ljubitelje fantazijske književnosti. Glavni lik je Edgar Kaos, človeški fant, ki je edini odrešitelj Inkrematere in bitij, ki ga skrivaj prezirajo. Z avtorico je v njeni domišljiji skupaj že od enajstega leta, njegova zgodba pa se je v petih letih razvila v magični ep na skoraj štiristotih straneh. Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa so prvi del, uvod v veliko, nevarno in razburljivo čarobno popotovanje. Edgar Kaos je, kot pravi avtorica, nekoliko neklasičen junak. Ob koncu življenja Smrt v vsakem živem bitju združi dve ločeni prvini, telo in čarobno dušo. Toda ravnovesje med življenjem in smrtjo v Inkremateri zmoti nenaden vzpon tistih, ki so sposobni sami nasilno ločevati magične duše in telesa. S tem hočejo ustvariti vojsko razdušenih pošasti, ki bodo popolnoma podvržene njihovi volji. Smrt, prestrašena, da bo zaradi porušenega ravnovesja kmalu prenehala obstajati, spozna, da ji ne preostane drugega, kot da sklene pakt s tistim, katerega telo nima magične duše – s človeškim fantom, petnajstletnim Edgarjem, ki se ne spominja svoje preteklosti.

Sarah Pearse Sarah Pearse, Sanatorij

prevod Mihaela Pečnik, Učila

Uspešen prvenec angleške pisateljice Sarah Pearse je tudi prva knjiga v seriji o primerih detektivke Elin Warner. Ko jo odtujeni brat povabi na praznovanje zaroke, odpotuje Švico ter prispe v veličasten in odmaknjen hotel visoko v Alpah. Zgradba, v kateri je bil nekoč sanatorij, ji vzbuja neprijetne občutke, čeprav je hotel Le Sommet popolnoma prenovljen in moderno opremljen v minimalističnem slogu, s petimi zvezdicami. Vendar se pod lepo zunanjostjo skriva zlovešča preteklost. Ko se Elin naslednjega jutra prebudi, odkrije, da je bodoča nevesta izginila brez sledu. Odloči se, da bo raziskala Laurino izginotje. Medtem hotel zajame snežna nevihta in jih odreže od sveta. Dlje ko je Laure pogrešana, bolj se med gosti širi panika. Toda nihče od njih ne ve, da je izginila še ena ženska. In ona je edina, ki bi jih lahko opozorila, v kakšni nevarnosti so se znašli. Sarah Pearse je študirala angleško literaturo in kreativno pisanje na univerzi v Warwicku, kjer je potem diplomirala iz novinarstva. Nekaj časa je živela v Švici, zato je tja umestila dogajanje v prvencu. Sanatorij je bil takojšnja uspešnica, zavihtel se je na prvo mesto knjižnih uspešnic časopisa New York Times in bil izbran v nabor knjižnega kluba Reese Witherspoon.