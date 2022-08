Mislim, torej sem – program?

V nadaljevanju preberite:

Ko je avgusta leta 2020 v Franciji izšel roman Anomalija (L'Anomalie, Gallimard), se je nemudoma izkazalo dvoje: da je še kako aktualen in da bo postal velika uspešnica. Doživel je izjemne kritike, hitro so ga prodali v 25.000 izvodih, šušljalo se je, da bodo po njem posneli televizijsko serijo. Potem ko je osvojil še goncourta, je prodaja narasla na milijon. S čim je prepričal bralstvo in Goncourtovo žirijo?