Mojstrska risba in večplastni humor

Lik Asterixa sta ustvarila scenarist René Goscinny in ilustrator Albert Uderzo. Prvič se je pojavil oktobra 1959 v kultni francoski reviji Pilote, dve leti zatem je izšel prvi samostojni strip Asterix, galski junak. Naklada je bila tedaj skromna, 6000 izvodov. Odtlej je v skupni nakladi 385 milijonov izvodov izšlo 39 samostojnih zgodb, ki so jih prevedli v 116 jezikov in dialektov. Serija je postala prodajna uspešnica, Asterix pa najbolj priljubljeni evropski stripovski junak. Vzrok za to sta predvsem izvrstna avtorja, so poudarili pri založbi Graffit, specializirani za vsegeneracijske stripe, katerih rdeča nit sta pustolovščina in humor.