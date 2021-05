Mostovi med literaturo in drugimi umetnostmi

Literatura v drugih umetnostnih

V programskem sklopu Mlada Fabula bo pozornost namenjena najmlajšim bralcem in bralkam. K vstopu v svet literature jih bodo nagovorili trije interaktivni dogodki. Otroci bodo skozi svojo domišljijo spoznavali literarno zgodovino Ljubljane, njene zgodbe in si zamišljali mesto v prihodnosti, podali se bodo na lov na literarni zaklad ter na delavnici o stripu vstopili tudi v svet stripovske umetnosti.

Fabula bo tudi letos vključevala številne spremljevalne dogodkov, ki jo bodo vsebinsko nadgradili. Festival se bo še tesneje povezal z Ljubljano ter zaokrožil tudi po Sloveniji. Poleg osrednjega literarnega in teoretskega programa bo ponudil tudi zanimiv in razgiban spremljevalni program, ki bo spodbudil literarno življenje v Ljubljani – prestolnici knjige ter nagovoril vse generacije in družbene skupine.V sodelovanju s sorodnimi ustanovami bodo v programskem sklopu Fabula izven literature gradila mostove med literaturo in drugimi umetnostmi. V posebnem programskem sklopu Fabula polis pa bo festival krepil povezovanje slovenskega in mednarodnega literarnega prostora, pri čemer bo del programa namenjen tudi najmlajšemu literarnemu občinstvu, inovativni pristopi pa bodo poskrbeli za širši prenos literature v javni prostor. V sodelovanju s Fabulo bo konec aprila izšla tudi posebna številka revije Razpotja, v kateri se bodo slovenski pisci posvetili letošnjemu teoretskemu fokusu ter gostjam in gostom festivala.Aprila se je v Ljubljani že odil prvi spremljevalni dogodek v okviru programskega sklopa Fabula izven literature, ki književnost povezuje z drugimi umetnostmi. V sodelovanju s podjetjem Tam-Tam so na različnih lokacijah po mestu na ogled plakati ilustracij letošnjih Fabulinih žepnic oblikovalca Jureta Brgleza. Te spremljajo knjižni citati letošnjih festivalskih gostij in gostov. Z razstavo v širšem javnem prostoru skozi preplet likovnega in literarnega sveta mlade in malo starejše nagovarjajo k branju.V sodelovanju z revijo sodobnih gledaliških in filmskih ustvarjalcev Adept in s študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) bodo Fabuline žepnice avtoric in avtorjev, ki so v zadnjih letih s svojim delom zaznamovali svetovno literaturo, doživele tudi filmsko interpretacijo. Na Fabulini spletni strani in družbenih omrežjih festivala bodo na ogled kratki filmi študentov in študentk dramaturgije in scenskih umetnosti AGRFT, ki bodo popestrili tudi festivalske literarne večere. Prvi film je posnet po zgodbi Deborah Levy Mož, ki je videl vse, avtorja Nika Žnidaršiča.V seriji virtualnih prispevkov Fabula v Drami, ki bodo na festivalski spletni strani in družbenih omrežjih na ogled aprila in maja, bodo letošnji Fabulini knjižni naslovi zaživeli tudi v interpretacijah uveljavljenih dramskih igralcev in igralk SNG Drama. Maja Končar, Nina Valič, Pia Zemljič, Sabina Kogovšek, Benjamin Krnetić, Uroš Fürst, Gorazd Logar in Rok Vihar bodo interpretirali knjižnih dela sprva prek spleta, konec maja pa tudi v živo na festivalu Drama na ploščadi pred SNG Drama Ljubljana.Poslanstvo Fabule ni le predstavljanje vrhunske sodobne mednarodne literarne produkcije domačemu občinstvu, temveč skuša tudi stkati neposredne in močne vezi med lokalno skupnostjo in svetom mednarodne literature. Zato se festival letos v sodelovanju s partnerji širi v mesto. Ljubljano, knjižno prestolnico in pomembno kulturno središče širše regije, bo ozaljšala zvočna interaktivna instalacija Glasovi Ljubljane. Iz mestnih krošenj bo mimoidoče na temo skupnosti in sodobnega sveta nagovarjalo šest raznolikih literarnih glasov, letošnjih Fabulinih gostij in gostov, in sicer Deborah Levy, Jokha Alharthi, Claudia Durastanti, Marek Šindelka, Vladimir Sorokin in Enis Maci. Zvočno instalacijo, ki je na pobudo Fabule nastala v sodelovanju z društvom ProstoRož, bo ob koncu festivala v nadaljnje upravljanje prevzela pisarna Ljubljana - Unescovo mesto literature.Fabula bo letos sodelovala tudi s Sejmom na zraku, ki ga organizira pisarna Ljubljana – Unescovo mesto literature in bo potekal konec maja na vrtu Društva slovenskih pisateljev. Fabula bo na sejmu poskrbela za posebno promocijsko ceno letošnjih knjig ter okrogle mize, ki bodo še dodatno popestrile knjižne nakupe.Po ljubljanskih ulicah, pa bo zainteresirane kolesarje popeljal zavod Urbana vrana, v prvih junijskih dneh izvedel po literarni poti spregledanih avtoric. Fabulino literarno pot pa bo zaključil literarni večer mlade slovenske pisateljice Ane Marwan, ki živi na Dunaju, ustvarja pa v slovenščini in nemščini. Predstavila bo roman Zabubljena, ki je njen drugi, za razliko od prvega, ki ga je napisala v nemščini, pa je nastal v slovenščini.Na Fabulino pobudo so poznavalci domače in tuje literature, televizijska urednica in voditeljica Alenka Arko, knjigarnar in svetovalec v Hiši sanjajočih knjig založbe Sanje Blaž Javornik in urednica spletnega portala za literaturo in mišljenje Airbeletrina Valentina Plahuta Simčič pripravili izbor dvajsetih najboljših leposlovnih del iz preteklih let. Izbrane knjige bodo v knjižnicah in knjigarnah po Sloveniji v času festivala označene s posebno nalepko Fabulin izbor in knjižno kazalko. Založniki bodo posamezne knjige iz letošnjega izbora predstavili na literarnih dogodkih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu. V projektu Fabulin izbor sodelujejo Založba Sanje, Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Modrijan, Beletrina, Založba Lynx, Primus, Cf*, Narava, Sophia, Umco, VBZ, knjigarna Libris, Založba Goga in Centralna mariborska knjižnica.Fabula bo tako letos zaokrožila tudi po državi. Literarni dogodki programa Fabula po Sloveniji bodo v različnih slovenskih krajih potekali v sodelovanju z Društvom humanistov Goriške, revijo Razpotja in festivalom Mesto mladih, zaključili pa se bodo v Novi Gorici. V bodoči Evropski prestolnici kulture bo svojo zbirko esejev Sladoledarna Evropa, ki so izšli v Fabulini knjižni zbirki, 5. junija predstavila nemška dramaturginja, režiserka in pisateljica Enis Maci.