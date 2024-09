Nacionalni mesec skupnega branja 2024 z Beremo skupaj

Ilustracija: Suzi Bricelj; iz slikanice Nine Mav Hrovat z naslovom O kraljeviču, ki ni maral brati (Mladinska knjiga založba, 2021)

V okviru letošnjega Nacionalnega meseca skupnega branja in promocijske akcije Beremo skupaj pobudniki in soorganizatorji vabijo k branju in povezovanju ob knjigah in s knjigami v javnem prostoru.

Z letošnjo edicijo največje manifestacije branja želijo omogočiti dostop do knjig in informacij v prostorih, ki običajno niso namenjeni branju, a jih ljudje pogosto obiskujejo zaradi drugih dejavnosti (npr. v nakupovalnih središčih, parkih, na trgih, v čakalnicah, javnih prevoznih sredstvih, pa tudi na primer v gozdu), in s tem jih s tem spodbuditi k razmisleku o dobrobiti branja za lastno telesno in duševno zdravje.

Dogodki v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2024 so zbrani na vseslovenskem bralnem zemljevidu, v t. i. dogodkovniku, ki ga najdete na uradni spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja: https://nmsb.pismen.si/dogodki. Obiskovalci na njem lahko poiščete najrazličnejše dogodke v vaši bližini, izvajalci pa boste na njem našli vrsto idej za nadaljnje delo.

Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja je namenjen tudi ustvarjanju novih zgodb in pobud:

Turistična društva in druge lokalne organizacije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Turistično zvezo Slovenije bodo letošnji svetovni dan turizma, 27. septembra, zaznamovale s postavitvijo gozdnih knjižnic in organizacijo bralnih dogodkov po gozdovih po vsej Sloveniji.

FOTO: Depositphotos

Nadaljevali bodo tudi spodbujanje medgeneracijskega branja: poleg projekta Medgeneracijsko branje, ki ga že enajsto leto pripravljata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS, bo tudi letos potekala vseslovenska akcija Nacionalnega inštituta za javno zdravje Pokloni čas, polepšaj dan.

S podporo Javne agencije za knjigo RS je založba Mladinska knjiga pripravila Festival izvirne slovenske slikanice. Potekal bo vse do 22. oktobra, ko praznuje prva zbirka slikanic na Slovenskem, Čebelica. V okviru festivala se bodo po vsej Sloveniji zvrstile številne prireditve, na katerih bodo svoja dela predstavili najvidnejši slovenski avtorji izvirnih slikanic in njihovi ilustratorji. Pestro festivalsko dogajanje bo potekalo v sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, kulturnimi in drugimi ustanovami ter bo povezalo različne generacije – tako najmlajše, njihove starše kot babice in dedke.

Nacionalni mesec skupnega branja 2024 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske komisije za UNESCO.

NMSB 2024 so zasnovali: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ter mestne knjižnice v Ljubljani, Mariboru in Kranju.

Partnerji akcije: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Javna agencija za knjigo RS, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije, Radio Slovenija, Mladinska knjiga, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Aktivno se vključujejo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica, Tedni vseživljenjskega učenja, Mreža za družinsko pismenost, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Zveza prijateljev mladine Slovenije z društvi in zvezami po vsej Sloveniji.

Medijski podporniki: Delo, Primorski dnevnik, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido, Pogled, Pil in Galeb.

Sponzorji: Europlakat, Hofer, Krka.

Nacionalni mesec skupnega branja spremlja plakatno komunikacijska akcija Beremo skupaj. V okviru akcije, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji, se vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, razdeli več tisoč plakatov. K branju so organizatorji vabili tudi z mestnim plakatiranjem.

Na letošnjem plakatu boste našli ilustracijo priznane slovenske oblikovalke vizualnih komunikacij in ilustratorke Suzi Bricelj iz slikanice Nine Mav Hrovat z naslovom O kraljeviču, ki ni maral brati (Mladinska knjiga založba, 2021). Z njo povezujemo vse akterje letošnjega Nacionalnega meseca skupnega branja v skupno zgodbo – spodbujanje branja v javnem prostoru.

Berimo skupaj!

Naročnik oglasa je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS