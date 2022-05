Ocenjujemo: Ameriški sprehajalec: Duh s knjigo in sekiro

V nadaljevanju preberite:

Na eni strani imamo mistično in sanjsko perspektivo, kakršna nenazadnje pritiče indijanski prvinskosti in poduhovljenosti. Na drugi najdemo modernizacijske prizvoke, kaos in značilno ameriško hitenje. Stična točka med obema obnebjema je subjektovo premlevanje in vzporedno sprehajanje po promenadah domišljije, kjer permutirajo namrgodeni mimoidoči in neulovljiva gozdna bitja, prezasedeni hoteli in tihe koče, mestna trzanja in podeželska meditiranja.