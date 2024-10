Ocenjujemo: Beauvoir in filozofija

V nadaljevanju preberite:

V pričujoči knjigi lahko razberemo kompendij avtoričinih filozofskih razmislekov in naporov, ki jih skozi njeno predavateljsko ali, denimo, publicistično delo spremljamo že nekaj časa, na tem mestu pa se sestavijo v nekakšno celovito in umerjeno pripoved, ki ji uspe v razmeroma ozkem prostoru veliko doseči. Beauvoir in filozofija je izrazito pregledno in sistematično delo, ki si zastavlja jasna problemska izhodišča, v slogu Beauvoir in strukturalizem/materializem srečanja/psihoanaliza ali pa, denimo, Beauvoir in Lacan ter obratno: Butler in Beauvoir.