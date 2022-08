Ocenjujemo: Poezija še vedno ni luksuz

Pesnica, prevajalka, esejistka in sociologinja Nataša Velikonja se nam tokrat predstavlja z zbirko esejev in kolumn, ki v naslovu povzema po eseju Audre Lorde Poezija ni luksuz (Škuc, 2022) ter že s tem vsaj do neke mere začrta idejni okvir besedil pred nami. Ta obravnavajo lezbično in feministično tematiko, pogosto skozi prizmo antikapitalističnega boja, preveva jih ostra drža, bodice pa so uperjene tako v širšo družbo kakor v kotičke lastnega habitusa kritične ustvarjalke.