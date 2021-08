Od obupnih staršev do kakca na glavi

V nadaljevanju preberite:

V knjigarni Konzorcij je založba Mladinska knjiga predstavila nove izdaje s področja otroške literature. O treh prevodih, Polž na potepu na kitovem repu, Vsi ti brezupno obupni starši, Kdo se je krtku pokakal na glavo?, ter treh izvirnih slovenskih knjigah, Moj prijatelj Piki Jakob: Medvedja mamica, Drevo in ptica ter Tronci, sta spregovorili urednica otroškega leposlovja Irena Matko Lukan in likovna urednica Tanja Komadina z gosti Nino in Milanom Deklevo, Urško P. Černe, Natašo Konc Lorenzutti, Jelko Reichman, Andrejo Borin in Petrom Škerlom.