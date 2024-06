Odkrijte poletno ponudbo: vrhunsko poletno branje za samo 1 EUR

Strastni bralci vsakič znova z velikim pričakovanjem v roke vzamejo nov izvod knjige, cenijo njen vonj in otipljivost papirja. Digitalna revolucija pa je spremenila tudi bralne navade, saj so nam dostopna gradiva, o katerih smo do zdaj lahko samo sanjali.

Pripravljeni na poletje? Berite digitalno in prihranite!

Digitalne vsebine prinašajo veliko prednosti – so okolju prijazne, cenovno dostopne, vedno pri roki in ne zavzamejo prostora, kar je še posebej poleti med potovanji zelo dobrodošlo. Elektronske knjige, priročniki, slovarji, romani, revije in časopisi so vedno na voljo na telefonu, kar omogoča branje kjer koli in kadar koli. Če se počitniškega branja lotimo kar s telefonom ali tablico, lahko vedno in povsod dostopamo do širokega izbora knjig.

Čeprav digitalne vsebine ne morejo popolnoma nadomestiti fizičnega branja, lahko občasno vključevanje digitalnih vsebin prinese bolj hibridni življenjski slog z manj papirja in več svobode.

Priskrbite si najboljše vsebine še pred dopustom

FOTO: Depostiphotos

Na počitnice vzemite digitalne vsebine ali z njimi nadomestite družbena omrežja za še bolj navdihujoče branje. To poletje imate lahko na svoji knjižni polici doma ali na počitnicah čisto vse, kar si želite brati – kriminalke in novice, romantične romane in Sobotno prilogo, najnovejše uspešnice in poglobljene intervjuje.

Delo in Mladinska knjiga vam to poletje ponujata izjemno poletno priložnost, ki omogoča branje Dela prvi mesec za 1 EUR in prebiranje izdaj Mladinske knjige prav tako prvi mesec za 1 EUR.

FOTO: Shutterstock

Najboljše z Dela in Mladinske knjige: prvi mesec za 1 EUR Naročniki paketa Delo Digital pri Delu dostopajo do aplikacije Delo, v kateri so na voljo obogatene digitalne vsebine, kot so D podkasti, križanke, digitalizirane izdaje časopisa in prilog, neomejeno prebirajo vsebine na delo.si in brskajo po arhivu, listajo digitalizirano Delo in Nedelo ter vse njune priloge že večer pred izidom (od 22. ure). IZBERITE: Paket Delo Digital: berite Delo prvi mesec za samo 1 EUR. Naročniki paketa Digitalni svet pri Mladinski knjigi lahko berejo in poslušajo več kot 1000 različnih e-knjig in zvočnic, dostopajo do ekskluzivnih vsebin in knjig pred uradnim izidom in uživajo v brezplačni poštnini na emka.si. IZBERITE: Paket Mladinska knjiga PLUS: uporabite kodo BEREMDIGITALNO.

Najaktualnejše branje vedno na dlani

Digitalno Delo vas popelje v svet literature, glasbe, filma in gledališča, z ekskluzivnimi intervjuji so vam vedno na voljo informacije o kulturnem dogajanju, najbolj vroče novice s športnega sveta in politike, zgodbe iz znanosti in tehnologije ter uspešne podjetniške zgodbe. Tako rekoč imate na dlani ves svet.

Z digitalnim Delom si vsak trenutek lahko privoščite daljše vikend branje, ki ga prinašata Sobotna priloga in Nedelo, zato izberite ponudbo Berem digitalno.