Odkrivanje morilcev je zahtevno

Prevod Petra Brecelj, Učila

Britanska avtorica Victoria Selman je študirala zgodovino na oxfordski univerzi, nato pa se je izučila za kriminalistično profilerko in kriminalistično psihologinjo. Svoje znanje je sprva uporabila v izjemno uspešni seriji o Zibi McKenzie, kriminalistični profilerki in psihologinji, ter zdaj v novem napetem psihološkem trilerju Resnično, mračno, globoko. Zgodba se dogaja sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Sophie stara dvanajst let in se z mamo Amelie-Rose iz Massachusettsa preselita v London. Tam spoznata simpatičnega Mattyja Melgrena, ki hitro postane del njunega življenja. Vendar se odnos med materjo in njenim partnerjem sčasoma začne krhati, sočasno pa Londončane začne ustrahovati serijski morilec. Ta si za tarče izbira mlade ženske, srhljivo podobne Amelii-Rose. Mattyja spoznajo za krivega več umorov na območju severnega Londona, vendar ženski nista povsem prepričani o njegovi krivdi; po dvajsetih leti Sophie prejme pismo iz zapora Battlemouth, v katerem jo umirajoči Matty prosi za srečanje. Sophie bo morebiti končno dobila odgovore, po katerih tako hrepeni, vendar pa resnica ni nujno odrešilna. Lahko je tudi pogubna.

Prevod Matejka Križan, Lynx

Britanska novinarka in pisateljica Catherine Cooper se je z družino preselila iz Londona v bližino alpskega dela Francije, saj je že od štirinajstega leta navdušena smučarka. Prav tako je bila kot najstnica strastna bralka kriminalk Agathe Christie. Ljubezen do Alp in smučanja, pomešana s strastjo do kriminalk in znanjem poklicnega pisanja, jo je usmerila v pisanje psiholoških trilerjev in kriminalk. Njen prvenec Koča je zgodba o štirih prijateljih, razkošnem oddihu v Alpah in popolnem umoru, ki se začne leta 1998 v francoskem zimskem letovišču, ko se dva mladeniča v snežnem viharju odpravita na smuko. Eden od njiju se nikoli ne vrne. Zaradi viharja so ceste zaprte, prebivalci luksuzne koče pa se znajdejo sredi velikanske zmede, ko najdejo smučarjevo truplo. Dvajset let pozneje v razkošni koči v istem letovišču dopustuje četverica. Vsak izmed njih ima skrivnost, dve sta povezani z zločinom, in med njimi je morilec, ki samo čaka na pravi trenutek. Le ena oseba namreč ve, kaj se je zgodilo tisti dan. Prizorišče dogajanja so avtorico navdihnili številni smučarski kompleksi, ki jih je obiskala, in ljudje, ki jih je pri tem spoznala; v Koči pa preteklost trči s sedanjostjo.

Prevod Jerca Kos, Mladinska knjiga

Druga knjiga iz serije Četrtkov klub za umore, ki se je začela z istoimensko knjigo, prinaša napeto zgodbo, ki je spet poživila življenja bistrih starostnikov. Elizabeth, Joyce, Ibrahim in Ron razrešujejo zločin. Tokrat so v igri diamanti in neizprosen morilec, ki se mu morajo postaviti po robu, sicer jih lahko odkrije. Znamenita četverica si še ni dobro oddahnila od proslavljanja uspešno razvozlanega umora; veselje, da bosta v njihovi idilični upokojenski soseski Sončni gaj znova zavladala mir in spokoj, prekine nepričakovani obiskovalec. Elizabethin stari prijatelj (ali pa morda celo več) se zateče v Sončni gaj po pomoč. Možak je na begu, obtožen kraje več milijonov vrednih diamantov. Že naslednji dan najdejo prvo truplo, ki pa ni zadnje. Britanski televizijski voditelj, komik, režiser in producent Richard Osman je že s prvencem Četrtkov klub za umore dosegel mednarodno prepoznavnost. Duhovita kriminalka je kraljevala na številnih svetovnih lestvicah in simpatični liki so kar klicali po nadaljevanju. Avtor je obljubil, da bo tudi Možu, ki je umrl dvakrat sledil še tretji del dogodivščin starostnikov iz Sončnega gaja.

Prevod Maja Lihtenvalner, Didakta

Max Seeck je večkrat nagrajeni finski pisatelj, ki je svojo kariero začel v prodaji in marketingu. Rad bere skandinavske kriminalke, med pisanjem pa posluša filmsko glasbo. Zaslovel je s svojim prvim romanom Hamurabijevi angeli in zanj leta 2016 prejel tudi nagrado za najboljši prvenec med finskimi kriminalnimi romani. Spodbuda zanj (in za avtorjevo pisateljsko kariero v splošnem) so bile počitnice na Hrvaškem, med katerimi je Seeck odpotoval tudi v Mostar, kjer je naletel na sledi vojne; zatem se je odločil napisati trilogijo o usodi finskega poklicnega vojaka Daniela Kuisme, ki se dogaja na območju nekdanje Jugoslavije. Temu je sledil roman Lov na čarovnice, prvi iz serije o detektivki Jessici Niemi, v katerem se dogajanje vrti okoli nenavadnega umora žene slavnega pisatelja kriminalk Rogerja Koponena; vse kaže, da je bil zločin povezan z okultizmom. V Seeckovem drugem romanu o Jessici Niemi, Mreži zla, pa se detektivka z ekipo znajde pred primerom izginulih spletnih vplivnežev. Ko na obalo naplavi truplo mlade Ukrajinke v šolski uniformi, se primera povežeta, Jessica pa poleg bitke s časom bije tudi boj s svojo skrivnostno preteklostjo, ki ji je nenehno za petami in ogroža vse, kar ima rada.