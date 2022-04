Andrej Kurkov: Ne sodelujte z Rusi!

Po dveh letih so londonsko prireditev na razstavišču Olympia spet lahko priredili ob fizični udeležbi poslovne publike. Leta 2020 je jubilejni petdeseti sejem odpadel, lani so ga opravili v spletni obliki. Novi direktor sejma Andy Ventris, ki je nadomestil Jacks Thomas po njenem odhodu v ekipo bolonjskega sejma, je bil z letošnjo udeležbo zadovoljen, z velikimi nacionalnimi paviljoni so nastopile Francija, Nemčija, Italija, Španija, Kitajska in Turčija, emirat Šardža je bil knjižni trg v središču.

Nekaj ugotovitev je na sejmu, ki je trajal od torka do četrtka prejšnji teden, predstavil servis Nielsen BookData, ki že dve desetletji natančno spremlja prodajo knjig na britanskem trgu: v poročilu za leto 2019 je bil na vrhu podatek, da se je prodalo za tri odstotke tiskanih knjig več kot leto prej, tokratni podatki razkrivajo, kako se je knjigam godilo med pandemijo: kupce je najbolj zanimalo leposlovje, zabeležili so 20-odstotni dvig prodaje v primerjavi z letom 2019, znotraj tega pa so najbolj šli v prodajo kriminalni romani. Na britanskem trgu je lani šlo skupaj v promet rekordnih 213 milijonov tiskanih knjig, največ v zadnjem desetletju. Opazili so, da so na prodajo vplivali tudi trendi na omrežju tiktok, še posebej na knjige, po datumu izida starejše od dveh let: od vseh prodanih knjig je bilo teh za tretjino.

Rusi ne vedo, kaj pomeni intelektualec, umetniški in sofisticiran

Andrej Kurkov od leta 2018 vodi Ukrajinski center Pen. FOTO: Ljubo Vukelič

Sejem se seveda ni mogel izogniti vojni v Ukrajini, producent sejma, družba Reed Exhibitions, je Ukrajinskemu knjižnemu inštitutu ponudil brezplačno stojnico, v okviru literarnega salona Angleškega centra Pen pa je publicistkana pogovoru v okviru Dialogov o vojni gostila predsednika Ukrajinskega centra Pen. Najbolj znani ukrajinski pisatelj je založnike pozval, naj prenehajo sodelovati z ruskimi založniškimi hišami in pisatelji, ki so javno podprli rusko invazijo na Ukrajino: »Več kot petsto pisateljev in novinarjev je podpisalo pismo podpore Putinu, osemdeset odstotkov vprašanih Rusov pa vojno podpira. Če govorimo o Rusiji: mislim, da ne poznajo več pomena besed intelektualec, umetniški in sofisticiran.«

Na sejmu, ki velja po frankfurtskem za drugega najbolj pomembnega v založniškem koledarju, je letos spet cvetela prodaja obetavnih knjižnih naslovov: založba Canongate je kupila pravice za roman Nikogaršnji sin Yanna Martela, dobitnika nagrade booker za globalno uspešnico Pijevo življenje, založba Quercus si je v največjem nakupu zadnjih nekaj let privoščila nakup pravic za angleško izdajo treh naslednjih knjig v seriji, ki je nastala po trilogiji Stiega Larssona Millennium in jo je s tremi naslovi najprej nadaljeval David Lagercrantz, zdaj pa bo za računalnik sedla švedska pisateljica Karin Smirnoff. Založba Faber pa je na sejmu podpisala pogodbo za knjigo Črna in ženska dobitnice nagrade commonwealth in lanskoletne prejemnice nagrade za mir Borznega združenja nemških založnikov in knjigotržcev Tsitsi Dangarembga.

V finalu nagrade mednarodni booker je letos kar pet avtoric in le en avtor. FOTO: Thebookerprizes.com

Finalisti nagrade mednarodni booker

Zadnji dan sejma je postregel z novostjo: v imenu sklada Booker je predsednik žirije za mednarodno nagrado booker Frank Wynne oznanil šesterico finalistov. Za nagrado, ki je vredna okrog 60.000 evrov in si jo na pol razdelita avtor in prevajalec, je ostalo v igri šest del: zbirka kratkih zgodb korejske pisateljice Bore Chung Prekleti zajček, sklepna dela septologije norveškega pisatelja Jona Fosseja Novo ime, Nebesa, delo gostje letošnjega festivala Fabula, japonske pisateljice Mieko Kawakami (v četrtek zvečer bo v Klubu Cankarjevega doma z njo potekal virtualni pogovor o knjigi Vsa moja poletja, ki je nedavno izšla v slovenskem prevodu), Elena ve, roman argentinske pisateljice Claudie Piñeiro, Peščena grobnica, roman indijske pisateljice Geetanjali Shree, ki piše v hindiju, in obsežen zgodovinski roman Jakobove bukve poljske Nobelove nagrajenke Olge Tokarczuk, dobitnice nagrade man booker international leta 2018, trikratne gostje festivala Vilenica in leta 2013 dobitnice velike vileniške nagrade. Zmagovalni roman bodo razglasili 26. maja v Londonu.