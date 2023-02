Papir si je bilo v zaporu treba izboriti

V nadaljevanju preberite:

Več kot štiristo pisem sta si med majem 1951 in junijem 1957 izmenjala Boris Furlan, profesor filozofije in prava, odvetnik in intelektualec, ter njegova hči Staša, študentka filozofije v Združenih državah Amerike. Pisala sta upoštevajoč strogo cenzuro, formalno in previdno, zato kopica misli med očetom in hčerjo ostaja neizrečenih, žal med njimi veliko takih, ki bi bile za današnjega bralca posebej dragocene. Staša Furlan je lani, tik pred smrtjo, skrbno hranjeno korespondenco ponudila v natis.