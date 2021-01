Pekinški pogled na knjigo, krizo in spremembe

Tretjinski padec prodaje knjig

Klasične knjigarne so postale modna shajališča z rafiniranimi, vrhunsko oblikovanimi bralnimi kotički, primernimi za fotografiranje za družbena omrežja.

Trdoživost superknjigarn

Napovedana gospodarska rast

Pandemija se kitajskemu knjiž­nemu trgu ni izognila, je pokazala nedavna pekinška konferenca Odprta knjiga: lani je šlo v promet nekaj več kot 5 odstotkov manj knjig, natančneje, 5,08 odstotka, prodaja v klasičnih knjigarnah je padla za 33,8 odstotka, spletna prodaja knjig pa zrasla za 7,27 odstotka. O nižji prodaji so poročali predvsem iz velikih knjigarn v mestih, kjer so zaradi omejit­ve širjenja koronavirusa uvedli najvišji stopnji zaprtja javnega življenja.Letna konferenca OpenBook, poročilo o ogromnem kitajskem knjižnem trgu, je po poročanju založniške revije Publishing Perspectives po predvidevanjih postregla z vpogledi v nestabilnost, ki jo je prineslo čudno leto. Skladno s tem so ji dali naslov Kriza in spremembe, priredili so jo seveda na spletu, kjer se je neposrednega prenosa udeležilo več kot 19.000 obiskovalcev, še najmanj 25.000 si je debate ogledalo pozneje.Prvič po letu 2001, je povedala direktorica raziskav v družbi OpenBook, odkar OpenBook spremlja prodajo knjig v kitajskih knjigarnah, se je število prodanih naslovov znižalo, skupaj so lani zaznali 5,08-odstotni padec prodaje, kar je v primerjavi z letom prej, ko je bila prodaja knjig v 14,4-odstotnem porastu, opazen padec, zlasti če upoštevamo odlične rezultate prejšnjih let – med letoma 2015 in 2019 je kitajski knjižni trg rasel po več kot 10 ­odstotkov na leto.Podobno kot na drugih knjižnih trgih so dvig prodaje zaznali spletni ponudniki, prodaja se je dvignila za 7,27 odstotka, kar je bilo drugače od vzorcev drugod po svetu, kjer je šla prodaja po spletnih kanalih v nebo, pa vendar je bilo skupaj prometa za veličastnih 76,7 milijarde juanov, okrog 9,7 milijarde evrov, fizične knjigarne pa so zaznale velikanski padec prodaje, 33,8-odstotni, največ v prvem četrtletju, čeprav so prejšnja poročila, na primer podatki za prva tri četrtletja lanskega leta, govorila o spodbudni rasti prodaje.Spletne knjigarne so zdaj glavni vir za nakupovanje knjig, je povedala Xiaohui Feng, klasične knjigarne pa že dolgo ne prodajajo le knjig, postale so kulturni prostori, v mnogo primerih tudi modna shajališča, precej jih je uvedlo rafinirane, vrhunsko oblikovane bralne kotičke, ki so hitro postali tarča tistih, ki obisk odlično oblikovane knjigarne neizogibno povezujejo s fotografiranjem za družbena omrežja.Ena od ugotovitev konference Open Book je bila, da so največje padce prodaje ob zaprtju javnega življenja zaznali v tako imenovanih superknjigarnah v mestih, v katerih so uvedli najvišji stopnji ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa, vendar so se velike knjigarne izkazale tudi s presenetljivo trpežnostjo, saj so se v mesecih po odprtju pobrale veliko bolje in z večjo lahkoto od drugih knjigarn.Največji padec prodaje v primerjavi z letom prej so na Kitajskem zaznali v kategoriji stvarnih knjig, pri priročnikih za osebno rast, ki so se sicer zmeraj dobro prodajali, prodaja je padla za 33,2 odstotka, negativno rast prodaje so ugotovili tudi pri knjigah s področja inženirstva in tehnologije, računalniških znanosti, medicine, ekonomije, izobraževanja, kmetijstva in naravoslovja, pozitivno rast pa so imeli knjige za otroke in šolski priročniki. Tudi novim naslovom se ni godilo najbolje, v promet so šli preverjeni literarni klasiki in uspešnice iz prejšnjih let.Poročilo o klasičnih knjigarnah, ki ga je pred kratkim objavila družba CGTN, China Global Television Network, govori o tem, da so v zadnjih letih klasične knjigarne na Kitajskem doživljale preporod. Po dostopnih statističnih podatkih je bilo leta 2019 v državi 70.000 knjigarn, med njimi 4000 novih, v vsem letu se jih je zaprlo 500.Med podatki o kitajskem knjižnem trgu je tudi ta, da je bila leta 2016 Kitajska največji trg za Amazonov bralnik kindle. Eden od največjih kitajskih proizvajalcev drobnih gospodinjskih aparatov in elektronike Suning je leta 2019 v Šanghaju začel v veleblagovnici Wujiaochang prodajati še knjige in pokazalo se je, da kupci zaradi knjig ostanejo dlje v trgovini in več kupijo. To je bil zgled za val novih knjigarn, ki poleg knjig ponujajo gostinsko ponudbo, ogled filmov in drugo zabavo.Napovedi o kitajski gospodarski rasti niso slabe. Svetovna banka je lani jeseni objavila ocene za azijsko-pacifiško regijo in za letošnje leto napovedala 7,9-odstotno gospodarsko rast na Kitajskem.