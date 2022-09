Pogled Meduze je treba vzdržati

V nadaljevanju preberite:

Evropo, Prometeja, Narcisa, ­Orfeja, Meduzo in Ikarja dobro­ poznamo iz grške mitologije. Nad njihovimi usodami, vnaprej določenimi s prerokbami, so bedeli antropomorfni bogovi z mogočnega Olimpa. Kdor je bil nečimrn, predrzen, kdor si je ob preizkušnjah upal izzivati usodo, bogove, je bil kaznovan.

Kaj nam starodavni miti povedo o človeški naravi, o tako imenovani višji sili – ali silah –, nas zgodovina, (pre)izkušnje sploh kaj naučijo? Kako nas je opazovati od daleč, kako tam zgoraj zveni smeh na naš račun? Aleš Šteger je šest grških mitov v zbirki novel Bogovi se nam smejijo postavil v sodobni čas, v kontekste, kot sta begunska kriza in vplivništvo, s protagonisti, ki nosijo imena nekaterih glavnih (tragičnih) mitoloških likov, med njimi pošasti, ki so ji iz glave rasle kače, zaradi njenega pogleda pa so nasprotniki okameneli.