Prepleteni svet glasbe in kriminala

Pri založbi Didakta so izšli Volkovi kantavtorja Andreja Šifrerja, pop rock glasbena kriminalka, ki bralca popelje v zakulisje z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane. Zgodba o namišljeni glasbeni skupini vodi v podzemlje dogodkov, za katere glasbena srenja noče, da jih poznamo.