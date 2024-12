Prestopanje meja svetega in ludičnega

V nadaljevanju preberite:

Gre za dokaj nevsakdanjo knjigo z netipično biografijo hrvaškega performerja Damirja Bartola Indoša in slovenskega režiserja Dragana Živadinova. Osrednja pojma, sveto in ludično, v prvih dveh poglavjih definira ob pregledu konceptov s filozofsko-antropološkega in antropološko-teatrološkega vidika, zatem ponazori njuno uporabo na primeru nekaterih vplivnih gledaliških poetik 20. stoletja, nazadnje pa ju izolira in interpretira kot elementa v gledaliških praksah obeh avtorjev.