Pridružite se multimedijski platformi Beletrina Digital

Pridružite se unikatni multimedijski platformi, ki na enem mestu združuje bogato zbirko e-knjig, zvočnih knjig, filmov ter avtorske podkaste in prispevke.

Platforma je zrasla iz dolgoletnih prizadevanj založbe Beletrina, da bi na enem mestu združili različne digitalne formate s področja kulture in slovenskemu občinstvu ponudili poglobljeno in žanrsko raznoliko vsebino.

Zbirka temelji na obširni knjižni ponudbi, ki obsega že več kot 3500 e-knjig v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku ter več kot 4000 zvočnih knjig, ki tudi med slovenskim občinstvom postajajo vedno bolj priljubljene. V naboru, ki ga tedensko dopolnjujemo, vas pričakuje literatura vseh žanrov, med drugim boste našli tudi veliko slovenskih in svetovnih uspešnic.

Platformi poseben čar daje knjižnica izvrstnih filmov. Oglejte si vrhunce evropske in domače produkcije, od festivalskih uspešnic pa do večnih klasik in serij, ki odpirajo vprašanja, ponujajo odgovore in zagotavljajo hipen odmik od vsakdana.

Vse skupaj dopolnjujejo tedensko sveži prispevki, ki bodo vaše zanimanje budili z aktualnimi in zanimivimi besedili, ter avtorski podkasti, v katerih prepoznavni slovenski obrazi obravnavajo vse od intimnih partnerskih odnosov do zgodovine, glasbe, podjetništva idr.

Tedensko kurirane vsebine

Naročnike na platformi vsak teden pričakujejo novi kurirani izbori, ki jih skrbno izbira uredništvo. Ker je nabor vsebin velik, tematsko razvrščanje ponuja edinstveno uporabniško izkušnjo.

Postanite naročnik

Izbirate lahko med tremi naročniškimi paketi. Za ljubitelje literature je na voljo Osnovni paket, v katerem najdete vse e-knjige in zvočne knjige platforme, za še več vsebin pa je na voljo Premium mesečni paket, ki vsebuje vse vsebine platforme. Po ugodnejši ceni je na voljo tudi Premium letni paket.

Brezplačen preizkus

Želite platformo pred registracijo preizkusiti? Do nabora premium vsebin lahko 14 dni dostopate brezplačno. Pričakuje vas izbor e-knjig, filmov, zvočnih knjig, podkastov in prispevkov. Uporabite aktivacijsko kodo BREZPLACNIH50 in spoznajte, kako deluje naša platforma.

Beletrina Digital kot darilo? Ideja z globino!

Vsebine Beletrine Digital so lahko tudi izvirno darilo. Izbirate lahko med bonom za Premium mesečni paket, Premium 3-mesečni paket in Premium letni paket. Zagotovite svojim najbližjim kakovostno preživljanje prostega časa.

