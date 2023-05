Prostor tudi za knjižnico s poudarkom na islamistiki

V izobraževalnem objektu Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani je svoj dom dobila knjižnica Averroes, ki daje poudarek islamistiki. Vzpostavljena je bila leta 2013 in se je doslej nekajkrat selila. Knjižnica deluje znotraj istoimenskega kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes, nastala pa je ob zavedanju, da v Sloveniji primanjkuje znanj in literature o tematikah v povezavi z islamom in muslimani.

»Dolgoročni cilj knjižice Averroes je postati relevantna ustanova in vir informacij s področja islamistke in verstev sveta. Hkrati je knjižnica namenjena širši bralski publiki znotraj slovenske javnosti. Vendar pa poudarjamo, da Averroes kljub vsemu ne bo referenčna knjižnica samo s področja islamistke, temveč tudi ostalih verstev, predvsem abrahamskih religij, tako s teološkim kot tudi religiološkim poudarkom,« navaja spletna stran islamske skupnosti v Sloveniji.

Ob ponedeljkovem odprtju prostorov je obiskovalce nagovorila Violetta Bottazza, predstavnica sekcije za specialne knjižnice Slovenije, ki deluje znotraj Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Med drugim je poudarila pomen in doprinos specialnih knjižnic. Mufti Nevzet Porić pa je izpostavil hiter tempo življenja, v katerem je vse manj časa za branje in proučevanje.

»S pojavom družbenih omrežij se zdi, da smo izgubili stik s potrebo po globljem razmišljanju in refleksiji, ki so nujno potrebni za razumevanje kompleksnih tem in izzivov. Prevečkrat se nanašamo na hitre in enostavne informacije, ki jih najdemo na internetu, ne da bi se posvetili branju in raziskovanju, in ravno to lahko privede do površnega razumevanja in napačnih zaključkov,« je med drugim dejal.

Knjižnica bo služila kot vir znanja in informacij za vse, ki jih zanima religija, bodisi za strokovnjake, raziskovalce, študente ali zgolj radovedneže, pa bo tudi kot prostor za srečevanje in izmenjavo mnenj. Izbrane naslove bodo letos ponudili tudi v okviru projekta Knjižnica pod krošnjami.

Averroes sicer deluje ob torkih, sredah in četrtkih med 10. in 18. uro.