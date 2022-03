Ruski pisatelj bo na Fabuli nastopil na daljavo

»Sovjetski zločini so ostali nekaznovani v Rusiji in se zato ponavljajo. Cena za to, kar ni bilo storjeno leta 1991, so ruski izstrelki in bombe, ki danes ubijajo Ukrajince. Prezgodaj je, da bi Ukrajince prosili, naj nam odpustijo. Prosili bomo za odpuščanje, potem ko bodo kaznovani zločinci, ki so začeli to vojno. Če bodo kaznovani,« je nedavni zapis ruskega pisatelja Sergeja Lebedjeva pod fotografijo grobov Bykivnia zunaj Kijeva, ki ga je povzel The Guardian.

Geolog, esejist, novinar in pisatelj, ki naj bi 5. marca ob 20. uri v pogovoru z dopisnikom RTV Slovenija iz ZDA (in nekdanjim iz Rusije) Andrejem Stoparjem nastopil na odprtju Festivala Fabula v Klubu Cankarjevega doma, se dogodka zaradi izrednih razmer ne bo udeležil, so sporočili organizatorji. V Cankarjev dom se bo zato oglasil prek spletne povezave.

V okviru Fabule je v prevodu Sare Špelec izšel roman Sergeja Lebedjeva Dežela pozabe. Poetičen in pretresljiv roman (avtorjev prvenec iz leta 2010) je časopis Wall Street Journal uvrstil v svoj izbor desetih najboljših romanov. Avtor je navdih zanj je dobil zaradi svojega zanimanja za zgodovino gulagov, ki se je prebudilo, ko se je udeleževal odprav na sever Rusije in v osrednjo Azijo. V romanu spremljamo protagonista, ki najprej skozi otroške, potem pa skozi odrasle oči naslika vpliv skrivnostnega slepega moža, ki ga na skrivaj imenuje Dedek Mrak.

Prenos dogodka v živo si bo mogoče ogledati na youtube kanalih Beletrine, Cankarjevega doma in na delo.si.