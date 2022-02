Smrtno nevarna razmerja

Učinkovito povzeti skoraj šeststo strani dolgo knjigo je praktično nemogoče. Na kratko pa bi jo lahko ujeli v nekaj formul: sprava proti revoluciji in kontrarevoluciji; v analizi hibridne državljanske vojne; klerofašizem kot neizrečena in nepriznana oblika totalitarizma; katere tragične zgodovinske okoliščine so omogočile polomijo današnjega časa, vladavino smrtno nevarnega Avtokrata.

Tu je seveda tudi filozofija biti, ki tvori osnovo vsake mogoče sprave. Gre, lahko preberemo, za pravrednote: za svetost življenja, za posvečenost mrtvih, dostojanstvo človeka in zlato pravilo. Brali bomo tudi o teoretskih konceptih, ki temu nasprotujejo. Končno v branju prepoznamo leksikon odločilnih in relevantnih dogodkov zgodovine nastajanja slovenstva, pričevanja in korespondence, predvsem pa opis štiridesetletnega prizadevanja glavnih protagonistov (piscev knjige) projekta slovenske sprave.

Pogoji za spravo

Utemeljitev tako dolgo nerealiziranega koncepta sprave avtorja najdeta v odgovoru na retorično vprašanje, ali v Sloveniji danes živimo v času sprave ali razkola. Mnogi so nad spravo obupali, ti kvečjemu predlagajo prijazno sobivanje, miroljubno koeksistenco. Teza avtorjev je, da je med takšnim sobivanjem in spravo enačaj, da gre za svet izhodišč in pogojev za spravo.

Spomenka in Tine Hribar, avtorja knjige Slovenski razkoli in slovenska sprava. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zato ni naključje, da se knjiga sklene z izmenjavo pisem med Tinetom Hribarjem in Dragom Jančarjem, ko je prvi drugemu čestital za »uspelo uprizoritev romana To noč sem jo videl«. Še je upanje, je zapisal Hribar Jančarju, »bal sem se, da si nad spravo že obupal«. Jančarjev odgovor: »Seveda nisem obupal. Novo upanje mi je obudila izjava SAZU, ki je prinesla precizno in strnjeno definicijo problema.«

Slovenija Kočevski Rog 03.06.2012 - obletna spominska maša in slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja pri grobišču pod Krenom. Foto: Leon VIDIC/DELO Foto Leon Vidic/delo Vidic Leon

V shemi treh razkolov

Če naprej sledimo shemam, je smiselno končni razmislek o spravi pogledati skozi prizmo treh razkolov. O prvem avtorja govorita prek »valjhunskega pokristjanjevanja«, na primeru Prešernovega Krsta pri Savici. Bazična teza, ki zadeva problem (in zgodovino) Slovencev, je, da se »že od začetka mešata kri in sveta voda na eni strani ter ogenj in krvavi meč na drugi strani«. To je pomembno, ker pojasni nenehno vojevanje za oblast, od katerega za krščansko vero ostane le še bore malo. Že tedaj se vidi zveza med političnim in cerkvenim, kar postane dominantno stanje in v zgodovinskem razvoju nastajanja slovenstva so z njim podani temelji za razkol.

O drugem razkolu avtorja govorita prek reformacije in protireformacije. Protestantizem je položil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku in reakcija na protestantizem v obliki protireformacije kaže na vzporednico: za nazaj h Krstu pri Savici, za naprej pa k Cankarjevim Hlapcem.

Tretji razkol, to pa podčrtano z rdečo, pride z Mahničevo delitvijo (cepitvijo) duhov. Gre namreč za nastavek, ki se je odločilno izrazil tudi v bratomorni drugi svetovni in obenem državljanski vojni.

Anton Mahnič, oče ločitve dihov v Sloveniji. FOTO: Wikipedija

Razporek med Cerkvijo in moderno družbeno stvarnostjo seveda presega le lokalni prostor. Najmanj ga je mogoče umestiti v rimskokatoliško centralo v Rimu in francosko revolucijo. Pij IX. je bil utemeljitelj »mahničevskega boja«, ločevanja v dva tabora, v Kristusovega in liberalnega. Od tod pride načelo ene resnice, točneje, absolutne resnice. Socialno merilo tega postane kler. Na tej osnovi, zapišeta avtorja, sprave ni moglo biti niti med katoliško resnico in liberalizmom, četudi katoliškim liberalizmom (ki mu je, mimogrede povedano, pripadal Matija Majar Ziljski).

Narod in domovina tako postaneta postavki v geslih tega, kar se po Mahniču v nadaljevanju vzpostavi pod nebesom Ušeničnikovega katoliškega totalitarizma. Od tod naprej lahko pridemo le v leto 1935, kar avtorja imenujeta klerikalistični začetek versko-državljanske vojne, še naprej pa v prepoznavo klerofašizma kot doslej uradno še neprepoznanega totalitarizma od teh, ki so prizadeli Evropo in Slovenijo.

Nemogoče, kot olje in voda

S pojavom v fašizem napredujočega klerikalizma avtorja povežeta nekaj osrednjih imen: vsekakor škofa Gregorija Rožmana, vodje Katoliške akcije Tomca in Ehrlicha, poleg Aleša Ušeničnika, kot »duhovnega očeta domobranskih zločinov«, pa tudi radikalnega Alojzija Odarja.

Od teh parametrov je bilo torej odvisno, ali bo ali bi kdaj na ravni NOB lahko prišlo do sodelovanja med katoliško stranjo in OF. Avtorja zapišeta, da prave pripravljenosti za sodelovanje skorajda po definiciji ni bilo niti na strani Katoliške akcije (oziroma Stražarjev) niti na strani OF (oziroma Komunistične partije).

Še več, tu paradigmatično citirata Dušana Pirjevca - Ahaca, kako so se v partiji na individualni ravni sicer bali oboroženega odpora, da pa so se na kolektivni ravni ustanavljanja »belogardističnih vaških straž« razveselili. To je bila namreč podlaga za čiste reze, za razmah revolucije, in pri tem jim je pomagalo »medsebojno obtoževanje in obkladanje z najhujšimi očitki oziroma psovkami«. Tako sta avtorja prepoznala skupno podobnost in vzajemnost: »Obe strani, tako revolucionarno-komunistična kot protikomunistično klero-katoliška stran, sta si postajali podobni, se vse bolj razvijali, tudi z obojestranskimi grozodejstvi, v siamski dvojčici«. Zato avtorja odpreta temo, ki razpravlja o deljeni krivdi za razkol in o soodgovornosti za spravo.

V kompleksnosti

in deljenosti zločina, krivde

Teza: slovenska sprava je nekaj posebnega. Zakaj? Ker je nekaj, kar je Slovencem potrebno že stoletja, ne le po vprašanju druge svetovne vojne. Avtorja v dobrem večkrat pohvalita vlogo nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je v Rogu 2. aprila 1990 priznal deljeno krivdo, torej cerkveno soodgovornost za dogodke med državljansko vojno.

Kočevski Rog 2012 : Obletna spominska maša in slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja pri grobišču pod Krenom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prav tako pohvalita samorefleksijo Dušana Pirjevca - Ahaca, ki je leta 1975 (Dnevnik in spominjanja) priznal partijsko zlorabo partizanstva. Komunisti, je zapisal, »smo glede ene bistvene nezmožnosti samoutemeljevanja« potrebovali državljansko vojno, zato »smo bili veseli bele garde«. Nekaj podobnega je povedal Edvard Kocbek, le da po Pirjevčevem mišljenju ne vsega. Opozorita tudi na Kardeljev ukaz Ivanu Mačku - Matiji iz oktobra 1942: »Duhovne v četah vse postreljajte!«

Nekateri so torej zmožni uvideti kompleksnost in deljenost zločina in krivde. Iz tega, torej iz priznanja svojega deleža krivde, je mogoče izpeljati spravo. Toda protispravna dejanja, ki trajajo že štiri desetletja, kažejo, da to ni lahek projekt. Teze, kot so »sprava brez resnice« ali pa »sprava z lažjo«, ki da ni mogoča, so prevladale. Toda teza avtorjev je, kot zapišeta, ravno v tem, da »želja po spravi lahko vznikne le tam, kjer, tavtološko rečeno, ni sprave«. V liniji argumentacije tezo podkrepita v filozofični tezi, da je razpor mogoč na podlagi razlike, in razločevanje znotraj te razlike je lastno le človeku. Filozofsko rečeno, pravita, gre za ontološko diferenco, za razliko med bitjo in bivajočim. In človek je tisto bivajoče, ki »mu gre v biti za to bit samo«. Tu pridemo do človeške pravrednote, do izvorne vrednote njegove človečnosti, in to pride iz lastne biti, ne zaradi zapovedi ali ukaza od zunaj. Še več, v ozadju sprave je za-vest svetosti življenja in posvečenosti mrtvih.

Stari grehi, današnji problemi

Da bi avtorja prišla do inventure današnjega stanja v zvezi s spravo, se posvetita »politkomisarstvu kuratov od leta 1944 do 2024«​.

Teza gre takole: »Če bi zaradi boljševizma zavrgli Osvobodilno fronto v celoti, bi morali zaradi valjhunstva zavreči tudi celotno krščanstvo na Slovenskem, ne samo slovenski klero-katolicizem.« Boljševikom je šlo za svetovno revolucijo, slovenskim klerikalcem za veliko več. Šlo je za dokončni obračun »z moderno kulturo, s človekovim dostojanstvom, s človekovimi pravicami, s svobodo vesti, z vladavino prava in s parlamentarno demokracijo«.

Teze avtorjev se mestoma zdijo trde, zlasti tam, kjer se enačijo konteksti starega veka (Mojzes, Jahve in ubijanje v imenu Boga pod generalno zapovedjo Ne ubijaj!) in moderne dobe. Zelo pa so precizne v razmejitvi predmoderno-modernih razmerij znotraj moderne dobe. Klerikalizem Cerkve modernega časa (primer je Opus Dei) na ravni evangelija avtorja postavita v razmerje do papeža Frančiška, ki da v glavnem pooseblja vrednote evangelija.

Kontinuiteta Francovega klerofašizma iz tridesetih let prejšnjega stoletja v Španiji v razmerju do Frančiška govori o statusu in podobi tako imenovane krščanske Evrope, in zadnji papež je tu v »manjšini«. Avtorja za Slovenijo, tudi sodobno, povsem konkretno imenujeta prevladujoče nosilce ene in manjšinski del druge strani. Še več, pokažeta na politični kontekst te logike, ki povsem direktno predsednika vlade pripiše tovrstnemu valjhunstvu, vse skupaj pa v kontekst dediščine klerofašizma, ki ima spet seveda svoje mednarodne razsežnosti.

Kaj pooseblja

predsednik vlade

Generalna ugotovitev avtorjev je, da »je bila medvojna in povojna KPS nosilka revolucionarnega nasilja oziroma diktature proletariata, bolj kriva od RKC, toda tudi RKC ni bila brez krivde«. Krivda slednje pa je tudi to, da svojo medvojno držo podaljšuje v politični lik Janeza Janše, ki je sicer še leta 2009 kot predsednik vlade izjavil: »Kolaboracija z okupatorjem je bila zavržno dejanje.«

Janez Janša v knjigi nastopa pod prispodobo novega valjhunstva. FOTO: Leon Vidic/Delo

Janši avtorja namenjata neusmiljeno kritiko. Pokažeta, kako je obrnil logiko partije v svojo, kako jo je tako rekoč sovražno prevzel. V podpoglavju Smrtno resno najdemo tole: »Janša je smrtno nevaren človek. Kot avtokratski avantgardist ne misli samo smrtno resno, ampak se tudi sicer neprestano 'poigrava' z mislijo o smrti, če ne celo o usmrtitvah.«

Ta kritika pa se dogaja v nekem širšem kontekstu. Janša je namreč v svoji aktualni politiki izkazal domala vse (razen v razmerju do Cerkve) anomalije, ki so jih leta 1997 v izjavi Ura evropske resnice za Slovenijo zapisali nekateri intelektualci Nove revije. Zato prepričljivo zveni pričakovanje, tako rekoč zahteva zakoncev Hribar, naj ti intelektualci danes uporabijo isti vatel za enake vsebinske zadeve. Janša namreč stvari nevarno postavlja na glavo, zapišeta.

Tine Hribar je v svojem času polemiziral z Uro evropske resnice za Slovenijo. Zdaj zapiše, da se pod naslovom neočiščenih krščanskih korenin teptajo razsvetljenske vrednote in vladavina prava. Nasilno pokristjanjevanje Slovencev uprimeri s »kolaborističnim pobijanjem« sodelavcev OF med nemško in madžarsko okupacijo.

Omemba madžarske okupacije je iztočnica za obsodbo Janševe kolaboracije, še več, podreditve Viktorju Orbánu. Kako naj Sloveniji taka drža »poveča suverenost države, če pa je duhovna avtonomija naroda na dnu«? In suverenizem, ki ga prakticira Orbán, je zgrešena oblika suverenosti. Tovrstne (Janševe) suvereniste nese v novo valjhunstvo: »Slovenski ideološki 'suverenisti', na čelu s teološkimi jastrebi in sklerikaliziranimi janšisti, tiščijo pred prihodnostjo glavo v pesek, iz kozmopolitstva svetovnega etosa pa ritensko rinejo nazaj v dogmatske okove totalitaristične in integralistične RKC pred 2. Vatikanskim koncilom, zavračajoče Deklaracijo OZN o temeljnih človekovih pravicah«. Izobčevalo se je komuniste, od fašistov in klerofašističnih frankistov se ni izobčilo nikogar.

Slovenija Kočevski Rog 03.06.2012 - obletna spominska maša in slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja pri grobišču pod Krenom. Foto: Leon VIDIC/DELO Foto Leon Vidic/delo Vidic Leon

Tako (spet) pridemo do sklepnega vprašanja, ali danes živimo v času slovenske sprave ali slovenskega razkola. Po treh razkolih, nasilnem pokristjanjevanju, pregonu protestantov in Mahničevi ločitvi duhov, si, če parafraziramo avtorja, Slovenija zasluži odgovor nanj. Podlaga za takšen odgovor bi lahko bila ugotovitev, da ima sprava bistveno opraviti s svetostjo življenja, s človekovim dostojanstvom. Tisti torej, ki je proti tema dvema, poudarita avtorja, je nazadnje proti spravi. Če bi obveljalo tako stanje, bi to pomenilo, da je na »tej ključni točki slovenstva v 21. stoletju etično odpovedala ne samo njegova ateistična, protireligiozna, ampak tudi religiozna, teistična plast«. Četudi še nismo zares blizu črnemu scenariju, zapiše Tine Hribar, pa se gibljemo v sivi coni. Da upanje ni umrlo, Hribar podkrepi z objavo pisma Dragu Jančarju (avtorju romana To noč sem jo videl) in njegovega odgovora v smeri novega upanja.

Knjiga, kot smo povedali na začetku, je dokument in je izpoved. Za njo stoji več kot štirideset let dela zakoncev Hribar in njunega zavzemanja za spravo, in zdi se, da projekt ostaja odprt.