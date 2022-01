Spodbujanje pišoče in beroče skupnosti

V nadaljevanju preberite:



Slovenska literarna krajina se ­ponaša s kopico spletnih revij in portalov, ki omogočajo piscem ostrenje peres, izmenjavo mnenj in – mladim avtorjem velikokrat prvi – vstop v javni prostor, med bralce pa zanašajo razvejeno sodobno slovensko pisavo in spodbujajo njen nadaljnji razvoj.