Zadnja Neubauerjeva knjiga Svetovna zgodovina plesa je izšla lanskega oktobra in zdaj je pred nami že nova, tokrat v avtorjevi samozaložbi. Spomini na umetniške sopotnike je skoraj izključno zbirka avtorjevih srečanj z umetniki. Skupno je v knjigi predstavljenih 86 osebnosti – skoraj tri četrtine je baletnikov (49) in glasbenikov (17), Slovenci in tujci.