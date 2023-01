Svetel del knjižnega in pisateljskega cirkusa

V nadaljevanju preberite:

Pred leti je ilustrator in stripar Damijan Stepančič poklical pisateljico Majdo Koren in ji predlagal, da bi skupaj ustvarjala strip za mladinsko revijo Kekec. Majda je premišljevala, kakšne zgodbe bi želela brati, če bi imela osem ali devet let. »Gotovo pustolov­ske ali pa take, v katerih nastopajo policisti in rokomavhi.«